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Znají se matka s dcerou dobře? Temný thriller Umění zmizet v e-knize zdarma

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Umění zmizet | foto: Knihy Dobrovský

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Psychologický thriller Umění zmizet se zabývá komplikovaným vztahem mezi matkou a dcerou, ve kterém postupně vyplouvá na povrch temná minulost. V tomto příběhu americká autorka Sarah Pekkanen buduje znepokojivou atmosféru, kdy se obě ženy zaplétají do pavučiny lží. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Catherine Sterling žije v domnění, že svou matku Ruth dobře zná jako tichou a pracovitou ženu, která žije jen pro svou dceru. Celý život jsou to jen ony dvě proti celému světu. Teď se ale Catherine rozhodla, že roztáhne křídla, odstěhuje se a začne budovat kariéru. A Ruth je odhodlaná udělat všechno pro to, aby jí v tom zabránila.

spisovatelka Sarah Pekkanen
Umění zmizet
2 fotografie

Ruth Sterling se domnívá, že svou dceru dobře zná. Catherine by se jí nikdy nevzepřela a nikdy by nezapochybovala o její minulosti či rodině. Když se však v pečlivě zkonstruovaném životním příběhu objeví první trhliny, matka i dcera se začnou zaplétat do pavučiny lží.

Pravda o minulosti Ruth totiž nesmí vyjít najevo. K častému stěhování ji vedly velmi dobré důvody, stejně jako k tomu, že byla celou dobu připravená kdykoliv beze stopy zmizet.

Jenže nebezpečí se blíží. Souvisí nějak s její minulostí? Nebo by se měla obávat spíše temných zákoutí duše vlastní dcery?

Znepokojivý psychologický thriller napsala americká spisovatelka Sarah Pekkanen. Původně pracovala jako investigativní novinářka a publicistka. Napsala několik titulů, které se staly mezinárodními bestsellery.

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