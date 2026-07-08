Znají se matka s dcerou dobře? Temný thriller Umění zmizet v e-knize zdarma

Catherine Sterling žije v domnění, že svou matku Ruth dobře zná jako tichou a pracovitou ženu, která žije jen pro svou dceru. Celý život jsou to jen ony dvě proti celému světu. Teď se ale Catherine rozhodla, že roztáhne křídla, odstěhuje se a začne budovat kariéru. A Ruth je odhodlaná udělat všechno pro to, aby jí v tom zabránila.
Ruth Sterling se domnívá, že svou dceru dobře zná. Catherine by se jí nikdy nevzepřela a nikdy by nezapochybovala o její minulosti či rodině. Když se však v pečlivě zkonstruovaném životním příběhu objeví první trhliny, matka i dcera se začnou zaplétat do pavučiny lží.
Pravda o minulosti Ruth totiž nesmí vyjít najevo. K častému stěhování ji vedly velmi dobré důvody, stejně jako k tomu, že byla celou dobu připravená kdykoliv beze stopy zmizet.
Jenže nebezpečí se blíží. Souvisí nějak s její minulostí? Nebo by se měla obávat spíše temných zákoutí duše vlastní dcery?
Znepokojivý psychologický thriller napsala americká spisovatelka Sarah Pekkanen. Původně pracovala jako investigativní novinářka a publicistka. Napsala několik titulů, které se staly mezinárodními bestsellery.