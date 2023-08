Umění závodit v dešti: moudrý psí hrdina v audioknize zdarma

Báječný psí vypravěč Enzo má srdce závodníka. Kdysi byl jen hravým štěnětem v klubku sourozenců, jenže pak si ho vybral automobilový nadšenec Denny a stal se zvířeti vzorem. Úspěšný jezdec musel na čas na závodních okruzích skončit, aby spolu s dcerou čelil rodinné tragédii.

Kříženec Enzo jim vždycky věrně stál po boku a nyní, na konci pohnutého psího života, bilancuje stejně podmanivě jako kdysi kokršpaněl Flush z novely Virginie Woolf. Vítězit už jako parťák profesionálního pilota umí, stejně jako přijímat prohry - se vztyčenou hlavou.

A z budoucnosti Enzo strach nemá, není proč. Vždyť podle dávné legendy se znovuzrodí jako člověk a zase se s Dennym shledá.

„Umění závodit v dešti obnáší vše: lásku, tragédii, spásu, ohrožení, a ze všeho nejlepší je psí vypravěč Enzo. To staré psisko nás opravdu má o lidskosti co naučit,“ prohlásila o knize Sara Gruen, autorka románu Water for Elephants.

Dojemný příběh vypráví autor čistě ze psí perspektivy. V roce 2019 byl na jeho motivy uveden film režiséra Simona Curtise, který čeští diváci mohou znát pod názvem Umění tančit v dešti. Vedle zlatého retrívra v originálním znění s hlasem Kevina Costnera se v roli jeho lidského parťáka představil Milo Ventimiglia.

Audioknihu čte Jan Vlasák.