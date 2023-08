Naučte se Umění naslouchat. Získejte užitečnou e-knihu zdarma

Moderní technologie umožňují neustálou digitální komunikaci a nabízí stále nové možnosti, jak navazovat a rozvíjet vztahy. Přesto se zdá, že nikdo doopravdy nenaslouchá, nebo dokonce ani neví, jak na to. Proto se cítíme více osamělí, izolovaní a méně tolerantní než kdykoli předtím.

Novinářka New York Times Kate Murphy se snaží přiblížit, co se stalo. Ve své knize vysvětluje, proč nenasloucháme, co to s námi dělá a jak můžeme tento trend zvrátit.

Murphy předkládá lidskou formou psychologickou, neurovědeckou a sociologickou diskuzi na téma naslouchání a zároveň čtenáře seznamuje se skutečnými odborníky - včetně agenta CIA, moderátorky diskuzní skupiny, barmana, rozhlasového producenta a špičkového prodavače nábytku.

Její práce je stejnou měrou kulturní kritikou, vědeckou studií zkoumání i výzvou ke změně, která je plná praktických rad a příběhů ze života. Podle ní nastal čas přestat mluvit a začít naslouchat.

