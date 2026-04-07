Procházka bojuje o titul v UFC 327. Sledujte přenos s exkluzivní slevou na Telly

Nejúspěšnější český MMA zápasník Jiří Procházka stojí před další obrovskou výzvou. V noci z 11. na 12. dubna se na turnaji UFC 327 v Miami pokusí znovu vybojovat uvolněný titul šampiona polotěžké váhy. Do cesty se mu postaví nebezpečný novozélandský striker Carlos Ulberg. Předplatitelé iDNES Premium mohou sledovat přímý přenos tohoto ostře sledovaného duelu s exkluzivní 20% slevou na sportovní balíčky internetové televize Telly.

Jiří Procházka vs Carlos Ulberg jako hlavní zápas UFC 327

Jiří Procházka vs Carlos Ulberg jako hlavní zápas UFC 327 | foto: UFC

Poté, co dosavadní vládce divize Alex Pereira zamířil do vyšší váhové kategorie, je mistrovský pás opět volný. Jiří Procházka se tak vrací do klece s jasným cílem – získat zpět titul, který poprvé vybojoval v roce 2022. Český samuraj má za sebou velmi úspěšný rok 2025, kdy si připsal cenná vítězství nad Jamahalem Hillem a Khalilem Rountreem, čímž potvrdil svou neotřesitelnou pozici mezi absolutní elitou.

Atraktivní střetnutí elitních postojářů

Procházka vs Ulberg na UFC 327 s internetovou televizí Telly

Nyní ho však čeká jedna z nejtvrdších zkoušek v kariéře. Novozélanďan Carlos „Black Jag“ Ulberg v posledních letech doslova prolétl žebříčkem. Tento zástupce precizní kickboxerské školy se pyšní drtivým knockoutovým potenciálem, což naposledy demonstroval rychlým ukončením Dominicka Reyese v prvním kole.

Očekává se vysoce atraktivní souboj dvou postojářů, kteří se však k vítězství propracovávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu boje.

Sledujte UFC živě a se slevou

Detaily turnaje UFC 327

  • Místo konání: Kaseya Center, Miami (USA)
  • Datum: noc z pátku 11. na sobotu 12. dubna 2026
  • Hlavní karta: začátek zhruba od 03:00
  • Zápas Procházka vs. Ulberg: orientačně mezi 4:00 a 6:00
  • Kde sledovat: Nova Sport 6 (v nabídce Telly)

Přímý přenos ostře sledovaného turnaje odvysílá stanice Nova Sport 6. Ta je součástí sportovních balíčků internetové televize Telly, které nabízejí přístup k celkem 20 sportovním kanálům a 35 různým soutěžím.

Výhodou služby je garance stabilního přenosu, ostrého obrazu a také 7denní archiv, díky kterému fanouškům neuteče žádný důležitý moment.

Předplatitelé iDNES Premium mají nyní exkluzivní možnost pořídit si tyto sportovní balíčky s 20% slevou:

  • Sport Online na 14 dní: po slevě zaplatíte 272 Kč (běžná cena 340 Kč)
  • Sport Online na 30 dní: po slevě zaplatíte 312 Kč (běžná cena 390 Kč)

Jak získat slevu na přímý přenos UFC 327 na Telly?

  • Pokud jste členy iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód
  • Kód si zkopírujte a pokračujte dalším zlatým tlačítkem na registraci účtu
  • Vyplňte všechna pole registračního formuláře a klikněte na REGISTROVAT
  • Na stránce zvolte Sportovní balíček (můžete buďto na 7 nebo 30 dní). Sjeďte na stránce dolů, zadejte kód a klikněte na AKTIVOVAT KÓD. Cena vám bude snížena. Poté pokračujte tlačítkem OBJEDNAT.
  • Na stránce s objednávkou klikněte na OBJEDNAT A ZAPLATIT. Budete přesměrováni na platební bránu, kde dokončíte objednávku.

TV balíčky zakupujete s automatickou opakovanou platbou, kterou můžete kdykoliv zrušit v sekci MOJE SMLOUVA.

