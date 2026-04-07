Procházka bojuje o titul v UFC 327. Sledujte přenos s exkluzivní slevou na Telly

Poté, co dosavadní vládce divize Alex Pereira zamířil do vyšší váhové kategorie, je mistrovský pás opět volný. Jiří Procházka se tak vrací do klece s jasným cílem – získat zpět titul, který poprvé vybojoval v roce 2022. Český samuraj má za sebou velmi úspěšný rok 2025, kdy si připsal cenná vítězství nad Jamahalem Hillem a Khalilem Rountreem, čímž potvrdil svou neotřesitelnou pozici mezi absolutní elitou.
Atraktivní střetnutí elitních postojářů
Nyní ho však čeká jedna z nejtvrdších zkoušek v kariéře. Novozélanďan Carlos „Black Jag“ Ulberg v posledních letech doslova prolétl žebříčkem. Tento zástupce precizní kickboxerské školy se pyšní drtivým knockoutovým potenciálem, což naposledy demonstroval rychlým ukončením Dominicka Reyese v prvním kole.
Očekává se vysoce atraktivní souboj dvou postojářů, kteří se však k vítězství propracovávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu boje.
Detaily turnaje UFC 327
Přímý přenos ostře sledovaného turnaje odvysílá stanice Nova Sport 6. Ta je součástí sportovních balíčků internetové televize Telly, které nabízejí přístup k celkem 20 sportovním kanálům a 35 různým soutěžím.
Výhodou služby je garance stabilního přenosu, ostrého obrazu a také 7denní archiv, díky kterému fanouškům neuteče žádný důležitý moment.
