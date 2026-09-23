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Místo oslavy osmnáctin znásilnění a vražda. Audiokniha U potoka se 40% slevou

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U potoka | foto: Tympanum

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V kriminálním příběhu Vladimíra Zlého se vyšetřování brutální vraždy spojené se znásilněním ujme Ivoš Kylián. Ten je známý z autorových dalších knih odehrávajících se na Ostravsku. Obětí sadistického vraha se stala teprve osmnáctiletá dívka. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Ostrava 1995, rodina chystá dceři Zuzaně oslavu osmnáctých narozenin. Když se Zuzana ani po několika hodinách neukáže, zavolají rodiče na policii.

spisovatel Vladimír Zlý
U potoka
2 fotografie

Detektivové je nejprve uklidňují, že většina pohřešovaných se do 24 hodin sama objeví, zatím však netuší, že Zuzany se to týkat nebude. Je stále zřejmější, že její zmizení úzce souvisí s utonulým tělem nalezeným v místní řece.

Ostravská kriminálka rozjíždí pátrání po sadistickém vrahovi, který dívku znásilnil a ubodal, bez notebooků, internetu a mobilů, ale s obrovským odhodláním a metodami staré školy.

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Na případu pracuje i začínající kriminalista Ivoš Kylián, dobře známý z ostatních detektivních příběhů Vladimíra Zlého.

Autor žije v Havířově a sám miluje četbu detektivek a krimi thrillerů - vyhledává zejména knihy o skutečných zločinech spáchaných na našem území. U čtenářů slavil úspěch s kriminálními příběhy z jeho rodného regionu jako Čistič nebo Pod haldou.

Audioknihu čte Gustav Hašek.

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