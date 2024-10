Rapová show roku. Přednostní vstupenky na Tyler, the Creator v O2 areně

Hlídací kočka Sledovat interpreta Tyler, the Creator Sledovat O2 arena a universum Sledovat Pop Sledovat Rock Sledovat Show

Maskovaný, ale stále okamžitě rozpoznatelný. Tyler, The Creator – rapová superstar, producent i módní návrhář – míří do Prahy.

Jeho show na letošní Coachelle byl dokonalý spektákl, od Chromakopia The World Tour, která doprovodí zbrusu nové studiové album, nelze čekat nic menšího. A k tomu se dočkáme i famózního supportu, který obstarají Lil Yachty a Paris Texas.

Vstupenky na koncert pro veřejnost se začnou prodávat od pátku 1. listopadu od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit v přednostním nákupu již od čtvrtka 31. října od 10 hodin. Očekává se, že koncert bude vyprodaný hned první den spuštění prodejů, takže byste neměli zaváhat.

Tyler, the Creator na festivalu Coachella

Za třináct let od sólového debutu Goblin (2011) se z rappera a spoluzakladatele kolektivu Odd Future stala jedna z nejvýraznějších, nejaktivnějších i nejoriginálnějších osobností na scéně. Jeho desky Igor (2019) a Call Me If You Get Lost (2021) ocenily poroty Grammy jako nejlepší rapové desky roku, výčet dalších ocenění nebere konce.

Nadšený skateboardista Tyler je zároveň výrazně činný v módním světě, jen letos na jaře stál za kolekcí pro módní dům Louis Vuitton. Výrazné vizuální stylizace jeho nahrávek – tu aktuální, která vychází 28. října, nevyjímaje – tak představují přirozenou extenzi samotné hudby.

Teď Tyler, The Creator zahajuje novou éru. Už Noid, první singl z alba Chromakopia, jasně říká, že bezstarostné časy jsou pryč. Nervní videoklip, v němž hostuje herečka Ayo Edebiri (Medvěd, V hlavě 2), ukazuje odvrácené stránky slávy a vymezuje temnotu, kterou lze zažívat v samém středu světel reflektorů.