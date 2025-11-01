Jeden za všechny, všichni za jednoho. E-kniha Tři mušketýři zdarma

Intriky u francouzského královského dvora, d’Artagnanova láska ke krásné Constance a věrné přátelství čtyř mušketýrů přitahují čtenáře bez rozdílu věku dodnes. Román vyšel v roce 1844 poté, co byl nejprve vydáván na pokračování v pařížském deníku Le Siècle.
Přesune nás do politicky vypjaté doby vlády krále Ludvíka XIII., do okamžiku, kdy se nováček ve sboru královských mušketýrů, horkokrevný d’Artagnan, neohroženě rozhodne spolu se svými druhy pomoct francouzské královně.
Tu se snaží svými úklady zničit kardinál Richelieu a pomocnicí je mu krásná mylady de Winter. D’Artagnan a jeho nerozluční přátelé však statečně a pod heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ udělají vše pro to, aby královnu zachránili.
Román Alexandra Dumase se setkal s ohromným úspěchem, a proto následovala ještě dvě pokračování, Tři mušketýři po dvaceti letech (1845), Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (1847-1850).
Byl rovněž několikrát zfilmován, slavná je především verze z roku 1973, kde si roli d’Artagnana zahrál Michael York.