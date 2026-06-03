Naplánujte si léto. K ročnímu iDNES Premium získáte 1 000 Kč na pobyty od Travelkingu

Ať už si ideální léto představujete na pláži, na horské túře, nebo poznáváním evropských metropolí, portál Travelking nabízí pestrou paletu možností. Jen za loňský rok přes něj vyrazili cestovatelé na více než 45 tisíc krátkodobých dovolených, přičemž nejčastěji objevovali krásy tuzemska, Slovenska, Maďarska a Polska.
K moři, do hor i do lázní
Aktuálně mohou zákazníci vybírat z více než sedmi set hotelů v desítce evropských zemí. S blížícím se létem se nabídka ideálně trefuje do poptávky po delších dovolených – Travelking totiž výrazně rozšířil své portfolio o pobyty ve vyhledávaném Chorvatsku a Itálii. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kteří před mořem dávají přednost kvalitnímu wellness a relaxaci v ověřených lázeňských resortech nebo útulných penzionech v horách.
Za zážitky ze Západozemí i Bradavic
Kromě klasických pobytových balíčků se nabídka díky propojení s berlínským partnerem Travelcircus rozrostla o unikátní zážitkové výlety. Z letní dovolené si tak můžete odvézt vzpomínky na celý život. K ubytování lze totiž rovnou pořídit vstupenky na ty největší evropské atrakce.
Vybírat můžete z rodinných výletů do irských studií Hry o trůny, prohlídky legendárních londýnských filmových ateliérů Harryho Pottera, návštěvy německého Legolandu a spoustu dalšího.
Jak získat poukaz na 1 000 Kč?
Akce je určena pro všechny, kteří si nově pořídí roční předplatné iDNES Premium. Nárok na bonusový voucher mají jak úplně noví členové, tak i stávající předplatitelé, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na ten roční, případně si své stávající roční členství prodlouží.
Získaný kód ve výši 1 000 Kč pak jednoduše uplatníte při nákupu jakéhokoliv pobytového či zážitkového balíčku na Travelking.cz a zpříjemníte si tak letošní léto. Každý, kdo tuto nabídku využije, bude navíc zařazen do slosování o hlavní výhru – exkluzivní voucher v hodnotě 10 000 Kč. O soutěži zjistíte více zde.