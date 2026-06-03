  • Středa 3. června 2026 Tamara

Naplánujte si léto. K ročnímu iDNES Premium získáte 1 000 Kč na pobyty od Travelkingu

Autor:
Léto je za dveřmi a s ním i čas plánování dovolených a výletů. Pokud ještě nemáte jasnou představu, kam letos vyrazit, máme pro vás inspiraci a k tomu příjemný finanční bonus. Při pořízení ročního předplatného iDNES Premium získáte slevu 1 000 Kč na libovolné pobyty či zážitky u portálu Travelking. Zařadit se také můžete do slosování o voucher v hodnotě 10 000 Kč.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Objevte krásy Šumavy

Objevte krásy Šumavy | foto: TravelKing. Šumava

Polské Krkonoše
Chorvatsko u pláže v letovisku Crikvenica
Filmová studia Hry o trůny v Irsku
Filmová studia Hry o trůny v Irsku
19 fotografií

Ať už si ideální léto představujete na pláži, na horské túře, nebo poznáváním evropských metropolí, portál Travelking nabízí pestrou paletu možností. Jen za loňský rok přes něj vyrazili cestovatelé na více než 45 tisíc krátkodobých dovolených, přičemž nejčastěji objevovali krásy tuzemska, Slovenska, Maďarska a Polska.

K moři, do hor i do lázní

Aktuálně mohou zákazníci vybírat z více než sedmi set hotelů v desítce evropských zemí. S blížícím se létem se nabídka ideálně trefuje do poptávky po delších dovolených – Travelking totiž výrazně rozšířil své portfolio o pobyty ve vyhledávaném Chorvatsku a Itálii. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kteří před mořem dávají přednost kvalitnímu wellness a relaxaci v ověřených lázeňských resortech nebo útulných penzionech v horách.

Chorvatsko u pláže v letovisku Crikvenica

Za zážitky ze Západozemí i Bradavic

Filmová studia Hry o trůny v Irsku

Kromě klasických pobytových balíčků se nabídka díky propojení s berlínským partnerem Travelcircus rozrostla o unikátní zážitkové výlety. Z letní dovolené si tak můžete odvézt vzpomínky na celý život. K ubytování lze totiž rovnou pořídit vstupenky na ty největší evropské atrakce.

Vybírat můžete z rodinných výletů do irských studií Hry o trůny, prohlídky legendárních londýnských filmových ateliérů Harryho Pottera, návštěvy německého Legolandu a spoustu dalšího.

Jak získat poukaz na 1 000 Kč?

Akce je určena pro všechny, kteří si nově pořídí roční předplatné iDNES Premium. Nárok na bonusový voucher mají jak úplně noví členové, tak i stávající předplatitelé, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na ten roční, případně si své stávající roční členství prodlouží.

Získaný kód ve výši 1 000 Kč pak jednoduše uplatníte při nákupu jakéhokoliv pobytového či zážitkového balíčku na Travelking.cz a zpříjemníte si tak letošní léto. Každý, kdo tuto nabídku využije, bude navíc zařazen do slosování o hlavní výhru – exkluzivní voucher v hodnotě 10 000 Kč. O soutěži zjistíte více zde.

Jak získat slevu 1000 Kč na Travelking?

  • Pokud máte roční členství v iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko
  • Zobrazí se vám slevový kód, který si zkopírujte
  • Pokračujte pak dále na Travelking.cz dalším zlatým tlačítkem
  • Zde si najděte pobyt nebo zážitkový balíček, který vás zajímá, termín a další možnosti. Nakonec klikněte na Koupit
  • Jakmile budete na stránce Objednávka, nezapomeňte dole zakliknout Mám dárkový kupon / slevový kód
  • Sem slevový kód zkopírujte a klikněte na Uplatnit slevu
  • Výsledná cena pak bude o 1000 Kč nižší

Kódy jsou platné do konce roku 2026. Slevu poskytuje a odpovídá za ni Travelking.cz. Nabídka platí do vyčerpání kódů.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Získejte nejstabilnější internetovou televizi Telly se 130 kanály zcela zdarma

Odkaz Michaela Jacksona ožije v O2 areně. Vstupenky dříve na show od původních tvůrců

Veterinář v mobilu 24/7. Získejte aplikaci pro mazlíčky na půl roku zdarma

Čínský národní cirkus míří poprvé do Česka. Získejte lístky na unikátní show dříve
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Dekameron

Dekameron, rozsáhlý soubor sta novel ze čtrnáctého století, je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl...

Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Krutá pravda

Thriller britské spisovatelky Tiny Seskis pokládá znepokojivou otázku: Jak dobře znáte člověka, se kterým žijete? V...

Předloha filmu Bouřlivé výšiny. Klasika Na Větrné hůrce jako e-kniha zdarma

Z filmu Bouřlivé výšiny

Román Na Větrné hůrce od Emily Brontëové z první poloviny devatenáctého století dodnes platí za naprostou klasiku. V...

Odkaz Michaela Jacksona ožije v O2 areně. Vstupenky dříve na show od původních tvůrců

Z show Michael Lives Forever

Pražská O2 arena zažije na začátku roku 2027 mimořádnou hudební událost. S velkolepou koncertní produkcí Michael Lives...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.