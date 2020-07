Trabantem napříč Afrikou: Strhující road movie o cestě černým kontinentem

Dva válce, dva takty, dva trabanty, dvacet tisíc kilometrů. Pouštěmi, horami, pískem i bahnem. Tak cestoval dobrodruh a novinář Dan Přibáň se svým týmem do Afriky.

„Proč? Protože to prý nejde. Když se do Afriky chystali Hanzelka a Zikmund, řekli jim: ‚Jak chcete jet do Afriky, když jste tam ještě nebyli?‘ To nejde... Vždyť stačí vidět zprávy. Afrika je zlá... Máte na to jiný názor? Vždyť jste tam nikdy nebyli!“ říká Přibáň o motivaci k dobrodružné expedici.



Dokument má podle něj ukázat Afriku, jak ji může člověk vidět na vlastní oči, když se do ní ponoří. „Ukázat, jak vidí ona nás. Ukázat, co s vámi udělá. Je to film o cestě. O cestě, kterou stojí za to podniknout, i když si na ní tolikrát opakujete, už nikdy víc, a když, tak, ne trabantem,“ dodává.



Devadesátiminutový snímek se snaží zprostředkovat, co obnáší projet Černý kontinent ve stopách zapomenutých předchůdců Hanzelky a Zikmunda v jednom z nejprimitivnějších aut, jaká kdy byla vyrobena. Bez příkras, bez scénáře, bez doprovodného štábu v landroverech. Bez jistoty zdárného dojezdu.



Přibáň a jeho kolegové procestovali jedenáct afrických států. Navštívili Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Etiopii, Keňu, Tanzanii, Zambii, Botswanu, Namibii a JAR. „Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. Ohromené, odrovnané, odhodlané se vrátit,“ shrnuje hlavní tvář projektu.

Cyklus Transtrabant Film je součástí projektu Transtrabant, se kterým Přibáň se svou družinou podnikli celkem pět velkých výprav. V roce 2007 putovali Evropou a Asií, o dva roky později zavítali právě do Afriky. Při svých dalších cestách se vydali do Jižní Ameriky, Tichomoří nebo do Indie. Všechna dobrodružství detailně mapovali, vedle dokumentárních filmů natočili také dva televizní seriály.