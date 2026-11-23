Sportovní fanoušky čeká v neděli podvečer zážitek, který se už nebude opakovat. Čeští basketbalisté, přezdívaní Lvi, vyzvou pod vedením trenéra Luboše Bartoně ve Sportovní hale Královka v Praze výběr Belgie a v sázce bude víc než jen čest. Z tříčlenné skupiny si přímý postup do kvalifikace o EuroBasket 2029 zajistí pouze vítěz. Ostatní týmy čeká další kolo předkvalifikace.
Lvi si na konci srpna přivezli z belgického Ostende jedenáctibodovou porážku (81:92), kterou následně odčinili dramatickým domácím vítězstvím nad Norskem v prodloužení (108:97). Matematika pro nedělní odvetu tak zní jasně: Belgičany je potřeba porazit, a ideálně rozdílem dvanácti a více bodů, aby Češi měli lepší vzájemnou bilanci. Hala Královka s kapacitou dva a půl tisíce míst tak bude potřebovat každého hlasitého fanouška v hledišti.
Osmnáct let s osmičkou na zádech
Vedle bitvy o postupové body bude mít nedělní duel ještě jeden mimořádně silný rozměr. Po neuvěřitelných osmnácti letech v národním týmu se s reprezentační kariérou rozloučí Tomáš Satoranský. Pětatřicetiletý rodák z pražských Vinohrad nosil český dres více než polovinu svého života a proti Belgii nastoupí ke svému 76. soutěžnímu utkání.
Jeho reprezentační příběh odstartoval v roce 2008 úsměvnou historkou: jako teprve šestnáctiletý teenager tehdy v londýnské O2 areně proti Velké Británii vyběhl na palubovku s obráceně oblečeným dresem. Přesto si okamžitě zapsal primát nejmladšího českého reprezentanta v historii a v dalších letech se vypracoval v jasného lídra. Pod jeho taktovkou Lvi dobyli sedmé místo na EuroBasketu 2015, senzační šestou příčku na mistrovství světa 2019 i historickou účast na olympiádě v Tokiu 2021. K tomu přidal i nesmazatelné momenty jako vítězný koš proti Rusku před rekordní pardubickou kulisou nebo historický rekord evropských šampionátů, když v Berlíně nasbíral proti Řecku 17 asistencí.
Unikátní dres pro jediný večer
Rozlučka pod heslem #NAPOSLEDY8 dostane na Královce jedinečnou kulisu. Česká reprezentace totiž pro zápas s Belgií oblékne speciální památeční edici dresu, na jejímž designu se osobně podílel sám Satoranský. Národní tým v této variantě s letopočty 2008–2026 a výraznou osmičkou nastoupí vůbec poprvé a zároveň naposledy právě v neděli 29. listopadu.
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V soutěži hrajeme o dvě vstupenky na utkání Česko–Belgie a basketbalový dres pro jednoho výherce. Zápas se odehraje v neděli 29. listopadu 2026 od 17:45 ve Sportovní hale Královka v Praze.
Pro zařazení do slosování stačí správně odpovědět na soutěžní otázku.
Výhry do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Česká basketbalová federace.