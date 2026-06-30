Soutěž k Tour de France. Vyhrajte podepsané knihy o závodech od experta Tomáše Macka

Letošní ročník Tour de France pro vás pokrýváme přímo z centra dění v rámci obsahového speciálu. Na trasu se vydává i jeden z nejrespektovanějších českých hlasů cyklistické žurnalistiky Tomáš Macek. Právě jeho dlouholetá expertiza, detailní znalost pelotonu a historických souvislostí se v uplynulých letech přetavila do knižních bestsellerů, o které nyní můžete soutěžit.
Hrajeme o tři atraktivní balíčky s knihami, které obsahují i cenný vlastnoruční podpis samotného autora:
- 1. místo: Kniha Nové příběhy Staré dámy + kniha Příběhy Corsa rosa
- 2. místo: Kniha Nové příběhy Staré dámy
- 3. místo: Kniha Příběhy Staré dámy
Příběhy Staré dámy (Sto ročníků Tour de France)
Výpravná publikace, která jako vůbec první česká kniha komplexně mapuje historii i současnost nejslavnějšího závodu. Jádro tvoří 46 kapitol popisujících 100 ročníků Tour. Na základě dobového tisku, literatury i svědectví pamětníků autor přibližuje nejzajímavější příběhy hrdinů, záhady, tragické události i úsměvné historky. Kniha obsahuje množství unikátních dobových fotografií a zachycuje také československou stopu prostřednictvím osobních vzpomínek sedmi našich jezdců.
Nové příběhy Staré dámy (Deset ročníků Tour de France a klíčové události Giro d’Italia a Vuelta a España)
Druhý díl navazuje na úspěšného předchůdce a reportážní formou se detailně věnuje další dekádě Tour de France (2014–2023), jak ji autor zažil na vlastní oči z pozice reportéra. Nabízí také vhled do událostí na italském Giru a španělské Vueltě. Najdete zde životní příběhy hvězd i unikátní osobní výpovědi českých účastníků z tohoto období, v čele s Romanem Kreuzigerem, Leopoldem Königem a Zdeňkem Štybarem.
Příběhy Corsa rosa
Tato kniha pro absolutního vítěze volně navazuje na předchozí tvorbu a zaměřuje se na druhý z tria slavných třítýdenních závodů – italské Giro d’Italia. Publikace detailně mapuje historii tohoto fenoménu, který nedávno završil stovku svých ročníků, a to včetně atraktivního startu z Jeruzaléma v roce 2018. Třetí revidované vydání je tradičně doplněno unikátními dobovými fotografiemi i bohatým statistickým přehledem, což ocení nejen tuzemští fanoušci úspěšných českých cyklistů.