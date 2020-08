Hudba na vinicích: Získejte zdarma vstupy na Tomáše Kluse v Třebívlicích

Na závěr svého putování po vinohradech zamíří festival od 26. do 29. srpna do Třebívlic, konkrétně do tamního Vinařství Johann W.

Akce pro milovníky vína a hudby svedla dohromady Davida Kollera, Tomáše Kluse, MIG 21, Annu K. a Pokáče. Vedle předních českých hudebníků a podmanivých kulis vinic nechybí degustace výtečných vín a další gastronomické zážitky. Mediálním partnerem putovní akce je rádio Frekvence 1.



„Víno a zpěv k sobě neodmyslitelně patří, co svět světem stojí a odjakživa je toto spojení příslibem dobré zábavy. Letos však nabude dalšího významu - v době, kdy se nemohou konat velké festivaly, umožňuje tato akce hudebníkům vrátit se na pódium a současně vypomoci tuzemským vinařům, které krize zasáhla neméně tvrdě,“ vysvětluje za pořadatele Tomáš Staněk.



Po dvou vstupenkách na koncert Tomáše Kluse, konaný 27. srpna ve Vinařství Johann W., rozdáme celkem pěti výhercům. Pokud zodpovíte správně soutěžní otázku, stačí už jen doufat, že budete mít štěstí při losování.