Vstupenky na tento mimořádný večer se pro veřejnost začnou prodávat v pátek 15. května od 10:00.
Dvě jubilea a jedna velká oslava
Koncert s názvem Setkání není jen dalším bodem v kalendáři. Tomáš Klus jím oslaví své životní jubileum 40 let a zároveň se dotkne dalšího milníku – dvaceti let od chvíle, kdy poprvé vstoupil na českou hudební scénu. Nepůjde však o obyčejnou bilanční show. Autor slibuje živé univerzum vzpomínek a emocí, které propojí staré hity jako Marie se zcela novou tvorbou a písněmi, jež dosud nikdy nezazněly naživo.
Fanoušci se mohou těšit na Tomáše Kluse s jeho Cílovou skupinou v plné síle. Show v O2 universu nabídne vizuálně silnou scénu, mimořádnou dramaturgii a čtyři speciální hudební hosty, kteří rozšíří rozměr celého večera. Atmosféra slibuje být autentická, hravá a plná silného napojení na publikum, které je pro Tomášova vystoupení typické.
Nezapomenutelný zážitek s VIP balíčky
Pro ty nejvěrnější fanoušky jsou připraveny speciální balíčky, které zážitek z koncertu posunou na novou úroveň.
- Balíček „… a tohle všechno není, chcete překvapení“ (3 990 Kč): Obsahuje Meet & Greet a focení s Tomášem Klusem po skončení koncertu, garantované místo k sezení v 1. patře (sektory 102 nebo 109), dárek, překvapení od Tomáše a VIP vstup vchodem č. 2 už od 18:00.
- Balíček „tohle všechno“ (1 990 Kč): Zahrnuje místo na stání na ploše přímo v centru dění, dárek a VIP vstup vchodem č. 2 od 18:00.