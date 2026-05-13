  • Středa 13. května 2026 Servác

Tomáš Klus oslaví v O2 universu narozeniny. Získejte vstupenky dříve než ostatní

Autor:
Hudebník Tomáš Klus chystá jedinečný koncertní večer s názvem Setkání. V pražském O2 universu 27. listopadu 2026 oslaví své životní jubileum i dvacet let na scéně. Diváci se mohou těšit na vizuálně silnou show, speciální hosty i písně, které dosud nikdy nezazněly živě. Předplatitelé iDNES Premium mají exkluzivní možnost zajistit si nejlepší místa v předprodeji o dva dny dříve než ostatní.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Tomáš Klus a jeho Setkání v O2 universum

Tomáš Klus a jeho Setkání v O2 universum | foto: Bestsport

Tomáš Klus a jeho Setkání v O2 universum
Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ
Představitelem Jana Antonína Bati v inscenaci Klan Baťa je Tomáš Klus (10....
Představitelem Jana Antonína Bati v inscenaci Klan Baťa je Tomáš Klus (10....
9 fotografií

Vstupenky na tento mimořádný večer se pro veřejnost začnou prodávat v pátek 15. května od 10:00. Členové iDNES Premium však mají tradičně velkou výhodu – díky přednostnímu nákupu mohou vybírat a nakupovat ta nejlepší místa již od středy 13. května od 9:00.

Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ

Dvě jubilea a jedna velká oslava

Koncert s názvem Setkání není jen dalším bodem v kalendáři. Tomáš Klus jím oslaví své životní jubileum 40 let a zároveň se dotkne dalšího milníku – dvaceti let od chvíle, kdy poprvé vstoupil na českou hudební scénu. Nepůjde však o obyčejnou bilanční show. Autor slibuje živé univerzum vzpomínek a emocí, které propojí staré hity jako Marie se zcela novou tvorbou a písněmi, jež dosud nikdy nezazněly naživo.

Fanoušci se mohou těšit na Tomáše Kluse s jeho Cílovou skupinou v plné síle. Show v O2 universu nabídne vizuálně silnou scénu, mimořádnou dramaturgii a čtyři speciální hudební hosty, kteří rozšíří rozměr celého večera. Atmosféra slibuje být autentická, hravá a plná silného napojení na publikum, které je pro Tomášova vystoupení typické.

Tomáš Klus a jeho Setkání v O2 universum

Nezapomenutelný zážitek s VIP balíčky

Pro ty nejvěrnější fanoušky jsou připraveny speciální balíčky, které zážitek z koncertu posunou na novou úroveň.

  • Balíček „… a tohle všechno není, chcete překvapení“ (3 990 Kč): Obsahuje Meet & Greet a focení s Tomášem Klusem po skončení koncertu, garantované místo k sezení v 1. patře (sektory 102 nebo 109), dárek, překvapení od Tomáše a VIP vstup vchodem č. 2 už od 18:00.
  • Balíček „tohle všechno“ (1 990 Kč): Zahrnuje místo na stání na ploše přímo v centru dění, dárek a VIP vstup vchodem č. 2 od 18:00.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
1 766 Kč
Předplatit
Ušetříte 1 076 Kč
 

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrazivá česká kriminálka Stvůry ovládla HBO Max. Podívejte se na ni zdarma

Digitální předplatné 20 titulů včetně MF DNES v rámci iDNES Premium

Slavia - Jablonec. Vstupenky zdarma na ligový zápas v Edenu

Přijel do Osvětimi vyšetřit vraždu. To, co viděl, ho šokovalo. E-kniha zdarma
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Jak se vyrovnat s rozvodem? E-kniha Vlastně docela dobrý zdarma

Vlastně docela dobrý

Hlavní hrdinka románu Vlastně docela dobrý se snaží najít nový smysl života po rozvodu. Zkouší hledat nový vztah přes...

Láska, šílenství a pomsta. Film Bouřlivé výšiny s Margot Robbie už uvidíte i zdarma

Z filmu Bouřlivé výšiny

Klasika Emily Brontëové ožívá v provokativní a vizuálně strhující adaptaci od oscarové režisérky Emerald Fennell....

Romantika s Pedrem Pascalem a Chrisem Evansem. Sledujte Dokonalou shodu zdarma

Z filmu Dokonalá shoda

Hvězdně obsazená komedie Dokonalá shoda s Dakotou Johnson, Chrisem Evansem a Pedrem Pascalem dorazila na HBO Max....

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.