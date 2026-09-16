Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

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Ať už hledáte klidné horské toulky s výhledy do pestrobarevných lesů, prvotřídní středoevropské termály, nebo luxusní relaxační resorty, vyrazit můžete takřka hned. Podzimní měsíce totiž cestování nesmírně sluší. Zmizely nekonečné letní davy turistů, ceny ubytování příjemně klesly a sychravé počasí přímo vybízí k tomu, abyste odpoledne vyměnili vycházkovou obuv za pohodlný župan a sklenku dobrého vína. Vybrali jsme pro vás deset konkrétních míst v Česku i v blízkém zahraničí, kde si chladnější dny užijete v tom nejvyšším možném komfortu a načerpáte novou energii před blížící se zimou.
1 Podzim jako na zámku - wellness uprostřed Slavkovského lesa
Lokalita: Zámek Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří (Česko)
Historický zámek obklopený rozlehlým parkem a Slavkovským lesem má na podzim tu nejlepší možnou atmosféru pro dokonalý odpočinek. Leží přímo ve středu lázeňského trojúhelníku mezi Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi, a nabízí tak skvělý výchozí bod k výletům. Po procházce oceníte gurmánskou polopenzi a neomezené zámecké wellness, ve kterém najdete relaxační bazének se slanou vodou, rovnou čtyři sauny a solnou místnost.
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2 Lipno bez letních davů a večer ve vířivce
Lokalita: Hotel Resort Relax, Černá v Pošumaví (Česko)
Lipno je přes léto často přeplněné, ale na podzim získává zcela jinou a mnohem poetičtější atmosféru. Čtyřhvězdičkový Resort Relax leží přímo u jezera a představuje ideální kombinaci pro podzimní výlety po zbarvené Šumavě s následným prohříváním. V ceně balíčku s polopenzí získáte neomezený vstup do luxusního wellness centra, kde na vás čeká bazén, vířivka a kompletní saunový svět s finskou, bio i parní variantou.
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3 Krkonoše hrají barvami. Po túře rovnou do wellness
Lokalita: Pytloun Wellness Hotel, Harrachov (Česko)
Krkonoše rozhodně nejsou jen zimní destinací a podzimní túry k Mumlavskému vodopádu mají své nezaměnitelné kouzlo. Čtyřhvězdičkový designový hotel u Čertovy hory si vás kromě skvělé polopenze získá především zbrusu novým wellness centrem s výhledy přímo do krkonošské přírody. Zaplavete si v bazénu, osvěžíte se v přírodním biotopu a prohřejete tělo ve finské sauně. U podzimních termínů je jen potřeba ohlídat několik konkrétních dnů, kdy kupon nelze využít.
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4 Karlštejn bez letních veder a večer v sauně
Lokalita: Hotel Panská Zahrada, Dobřichovice (Česko)
Skvělá výletová alternativa pro ty, kteří nechtějí trávit celé dny jen v županu. Ubytování s mimořádně vysokým uživatelským hodnocením najdete nedaleko břehů Berounky. Podzimní měsíce jsou pro výlety na hrad Karlštejn, lomy Amerika či brdské hřebeny podstatně vhodnější než letní vedra. Po návratu z přírody vás v hotelu čekají výborné snídaně a každý den dvouhodinový vstup do wellness s krytým bazénem, vířivkou a infrasaunou.
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5 Římské lázně a podzimní Mariánky
Lokalita: Chateau Monty Spa Resort, Mariánské Lázně (Česko)
Pokud hledáte klasickou lázeňskou eleganci ve velkém stylu, jste na správné adrese. Podzimní Mariánské Lázně, to jsou promenády spadaným listím v parcích, horké oplatky na kolonádě a špičková péče. Zámecký resort přímo nad městem nabízí nádherné historizující interiéry, špičkovou polopenzi a především proslulé Římské lázně s neomezeným wellness. Součástí prémiových balíčků je navíc několik konkrétních léčebných či relaxačních procedur, a při pobytu na pět a více nocí máte v ceně i vstupní lékařské vyšetření.
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6 Venku deset stupňů, vy v termálním bazénu. Sárvár je sázka na jistotu
Lokalita: Park Inn by Radisson Resort & Spa, Sárvár (Maďarsko)
Ať už je venku sychravo, prší nebo fouká, tady vám to vadit nebude. Čtyřhvězdičkový hotel je totiž vyhřívaným koridorem přímo propojen s legendárními maďarskými termálními lázněmi Sárvár. Ty využívají léčivé prameny o výstupní teplotě 43 a 83 °C, do samotných bazénů se už ale samozřejmě dostává příjemně zchlazená, blahodárná termální voda. V ceně navíc máte exkluzivní all inclusive včetně nápojů a neomezený vstup do lázeňského areálu plného vnitřních i venkovních bazénů. Pro rodiny s dětmi je to naprostá záruka pohody.
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7 Maďarský resort, ze kterého se vám nebude chtít ven
Lokalita: Greenfield Hotel Golf & Spa, Bükfürdő (Maďarsko)
Ještě luxusnější maďarská varianta pro milovníky naprostého komfortu. Obrovský resort u města Bük se pyšní vlastním rozsáhlým wellness o rozloze 3 500 metrů čtverečních. Můžete libovolně střídat termální bazén o teplotě 36–38 °C s dalším plaveckým či zážitkovým bazénem a k dispozici máte obrovský saunový svět s několika druhy saun i solnou místnost. Vše je umocněno kvalitní polopenzí a možností zahrát si golf na okolním osmnáctijamkovém hřišti.
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8 Balaton po sezoně chutná po víně
Lokalita: Hotel Bonvino Wine & Spa, Badacsony (Maďarsko)
Zapomeňte na přeplněné letní pláže. Známé „maďarské moře“ má v říjnu zcela jiný půvab a čtyřhvězdičkový hotel v Badacsony na to sází naplno. Oblast je vyhlášenou vinařskou lokalitou, a vy tak můžete spojit podzimní procházky mezi vinicemi s příjemnou degustací, která je přímo součástí balíčku. Po celodenním výletu pak ulevíte unaveným svalům v hotelovém wellness s bazénem, vířivkou a kompletním saunovým světem.
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9 Tatranský luxus s hodnocením 9,9 z 10
Lokalita: Arietes Marmont Resort, Tatranská Štrba (Slovensko)
Tohle je absolutní „wow“ tip pro ty, kteří hledají to nejlepší. Podzim v Tatrách je magický a tento luxusní resort nabízí ty nejvyšší standardy služeb. V rámci polopenze si pochutnáte na zážitkové gastronomii a k dispozici vám bude nádherné moderní wellness s vnitřním rekreačním bazénem, vířivkou a saunovým světem. Hotel navíc nabízí i venkovní zónu vyhrazenou pouze pro dospělé. K Štrbskému plesu to odsud máte opravdu jen kousek.
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10 Polské lázně za hranicemi a Stolové hory v podzimních barvách
Lokalita: Hotel Kudowa, Kudowa-Zdrój (Polsko)
Lázeňský luxus, za kterým nemusíte cestovat dlouhé hodiny. Čtyřhvězdičkový polský hotel leží doslova jen pět minut jízdy od českých hranic a nabízí perfektní zázemí. Po vydatné snídani nebo polopenzi si odpočinete v neomezeném wellness s bazénem a spoustou saun. Lázeňský park začíná hned za rohem, a navíc máte na dosah fantastické výlety do barevných Stolových hor či populárních Bludných skal. Jen upozorňujeme, že na některé podzimní termíny uplatňuje hotel sezonní příplatek.
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