Přední hráčky z 35 zemí a pěti kontinentů zabojují v Berouně o prize money v celkové výši 350 000 eur. Fanoušci tak mají jedinečnou příležitost sledovat špičkový ženský golf s mezinárodní účastí na vlastní oči, kam série Ladies European Tour zavítá už posedmé.
Domácí hvězdy s tituly na kontě
Na startu turnaje se představí celkem deset domácích hráček, které poměří síly s nejužší evropskou špičkou. Potvrzenou sestavu tvoří jména jako Sára Kousková, Jana Melichová, Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Tereza Zapletal Koželuhová a Lucie Váchová.
Právě první tři jmenované mají z Ladies European Tour (LET) dohromady pět cenných vítězství. Aktuální česká jednička Sára Kousková získala loni dva tituly, stejný počet úspěchů si připsala i Jana Melichová, která navíc v Berouně dokázala triumfovat v roce 2022. Vynikající formu na letošních turnajích potvrdila i Kristýna Napoleaová a další české hráčky, které se pravidelně probojovávají do elitní desítky.
Slavná zahraniční konkurence
Češkám budou konkurovat vítězky předchozích ročníků – Indka Diksha Dagar a obhájkyně loňského prvenství Španělka Marta Martín. Startovní listina nabídne i nejvýše postavené hráčky evropského žebříčku, jako jsou Francouzka Agathe Laisne, Australanka Kelsey Bennett nebo nestárnoucí Jihoafričanka Lee-Anne Pace s jedenácti prvenstvími na okruhu LET.
Turnaj odstartuje v pátek a sobotu vždy v 8:00 a potrvá do 19:00 (v sobotu do 14:00 u nejlepších flightů). Finálové nedělní kolo pak začne úderem osmé hodiny ranní. Pokud chcete vidět ty absolutně nejlepší zahraniční a české hráčky pohromadě, vyrazte na hřiště v pátek mezi 14. a 19. hodinou, v sobotu od 9:00 do 14:00, případně v neděli od 10:00, kdy startují ty nejlepší flighty.
Pro diváky je v Berouně zajištěno blízké parkování, kvalitní občerstvení, stánky s golfovým sortimentem a pro děti pestrý doprovodný program, který zahrnuje i výuku golfových základů.
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