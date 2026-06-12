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Sledujte českou golfovou elitu na Czech Ladies Open. Vyhrajte lístky na víkend

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Největší golfová událost letošního roku na území Česka se blíží. Prestižní turnaj Tipsport Czech Ladies Open, který je součástí globální série Ladies European Tour, se od 26. do 28. června vrací do Royal Beroun Golf Clubu. Zapojte se do soutěže s iDNES Premium a buďte u toho. Deset vylosovaných výherců získá po dvou vstupenkách platných rovnou na všechny tři hrací dny.

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Tipsport Czech Ladies Open 2026

Tipsport Czech Ladies Open 2026 | foto: czechladiesopen.cz

Z Czech Ladies Open 2025
Z Czech Ladies Open 2025
Z Czech Ladies Open 2025
Z Czech Ladies Open 2025
5 fotografií

Přední hráčky z 35 zemí a pěti kontinentů zabojují v Berouně o prize money v celkové výši 350 000 eur. Fanoušci tak mají jedinečnou příležitost sledovat špičkový ženský golf s mezinárodní účastí na vlastní oči, kam série Ladies European Tour zavítá už posedmé.

Domácí hvězdy s tituly na kontě

Na startu turnaje se představí celkem deset domácích hráček, které poměří síly s nejužší evropskou špičkou. Potvrzenou sestavu tvoří jména jako Sára Kousková, Jana Melichová, Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Tereza Zapletal Koželuhová a Lucie Váchová.

Právě první tři jmenované mají z Ladies European Tour (LET) dohromady pět cenných vítězství. Aktuální česká jednička Sára Kousková získala loni dva tituly, stejný počet úspěchů si připsala i Jana Melichová, která navíc v Berouně dokázala triumfovat v roce 2022. Vynikající formu na letošních turnajích potvrdila i Kristýna Napoleaová a další české hráčky, které se pravidelně probojovávají do elitní desítky.

Z Czech Ladies Open 2025

Slavná zahraniční konkurence

Češkám budou konkurovat vítězky předchozích ročníků – Indka Diksha Dagar a obhájkyně loňského prvenství Španělka Marta Martín. Startovní listina nabídne i nejvýše postavené hráčky evropského žebříčku, jako jsou Francouzka Agathe Laisne, Australanka Kelsey Bennett nebo nestárnoucí Jihoafričanka Lee-Anne Pace s jedenácti prvenstvími na okruhu LET.

Turnaj odstartuje v pátek a sobotu vždy v 8:00 a potrvá do 19:00 (v sobotu do 14:00 u nejlepších flightů). Finálové nedělní kolo pak začne úderem osmé hodiny ranní. Pokud chcete vidět ty absolutně nejlepší zahraniční a české hráčky pohromadě, vyrazte na hřiště v pátek mezi 14. a 19. hodinou, v sobotu od 9:00 do 14:00, případně v neděli od 10:00, kdy startují ty nejlepší flighty.

Pro diváky je v Berouně zajištěno blízké parkování, kvalitní občerstvení, stánky s golfovým sortimentem a pro děti pestrý doprovodný program, který zahrnuje i výuku golfových základů.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát vstupenky na tento prestižní golfový turnaj.

Losovat budeme 10 výherců, z nichž každý získá po dvou vstupenkách. Tyto vstupenky navíc platí pro vstup do areálu po všechny tři hrací dny (od pátku 26. 6. do neděle 28. 6.).

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