Nejoblíbenější DJ Timmy Trumpet v Praze. Nakupte vstupenky dříve a levněji!

Timmy Trumpet - jeden z nejlepších DJů současnosti chová české publikum ve velké oblibě, což dokazuje každoroční návštěvou naší země. 12. března 2022 vystoupí v PVA Expo v pražských Letňanech.



V rámci jeho dosud největší Freak Show, která je součástí Trumpetova prvního halového turné, se návštěvníci mohou těšit na šest dalších DJů, jejichž jména budou zveřejňována postupně.



S iDNES Premium dříve a levněji

Díky iDNES Premium si nejenže můžete pojistit vstupenky dříve, než kdokoli jiný, prodávají se u nás ode dneška do čtvrtka 21. 10. do 8:55 hodin, ale také levněji. Díky iDNES Premium si můžete vstupenky pořídit za exkluzivní cenu 990 Kč, ve veřejném prodeji pak budou k dostání za 1090 korun. Vstupenky se budou postupně zdražovat, proto neváhejte s nákupem.

DJ, který miluje jazz

Timmy Trumpet (vlastním jménem Timothy Jude Smith) pochází z Austrálie, kde nejprve navštěvoval The Sydney Conservatorium of Music. Už na následné státní škole Carlingford High School však propadl jazzu. „Když mi byly čtyři, začal jsem hrát na trumpetu a brzy na to, jsem sám začal hudbu skládat. Jakmile jsem objevil jazz, začal jsem jamovat na všechno, co jsem slyšel. Hlavně na skladby z rádia. Netrvalo dlouho a natrefil jsem na house music „ říká Trumpet, který se proslavil právě unikátní kombinací DJingu s live trumpetou.

„Jste tím, co posloucháte. Proto byste neměli skončit jen u poslechu hudby, kterou byste rádi dělali, ale naopak poslouchat co nejvíce různých žánrů a nechat je na sebe působit“ radí Timmy Trumpet. „Já jsem poslouchal opravdu všechno - od Metallicy po Mozarta.