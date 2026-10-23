Zpěvák Rammstein se vrátí na pódium. Till Lindemann oznámil světové turné

Hluboký hlas Tilla Lindemanna poznají fanoušci tvrdé hudby už po několika prvních slovech. S domovskými Rammstein pomohl dostat německy zpívaný industriální metal na největší světová pódia a hymny jako Du hast nebo Sonne se staly neodmyslitelnou součástí koncertního repertoáru kapely. Vedle ní si ale už řadu let buduje také svůj vlastní hudební svět – a právě s ním se v roce 2027 znovu vydá na světové turné.
Od anglického debutu k vlastnímu jménu
Výrazným krokem mimo domovskou formaci byl projekt Lindemann, ve kterém se spojil se švédským multiinstrumentalistou a producentem Peterem Tägtgrenem, známým ze skupin Pain a Hypocrisy. Jejich společná prvotina Skills in Pills vyšla v roce 2015 a mnohé překvapila anglickými texty. Už na druhé desce F & M z roku 2019 se ale zpěvák vrátil ke své rodné němčině.
V roce 2023 pak následovalo čistě sólové album Zunge, které už vydal pod svým plným jménem Till Lindemann. Vlastní tvorba mu dává naprostou svobodu pro specifickou kombinaci tvrdých kytar, elektroniky, výrazných melodií a černého humoru. Klíčovou roli přitom hraje i vizuální stránka: jeho videoklipy a živá vystoupení tradičně pracují s nadsázkou, groteskností a nekompromisní provokací.
Ochutnávka z Krakova a podrobnosti o turné
Podobu jeho současné živé show věrně zachycuje nahrávka Live In Kraków, která vyšla 25. září jako vůbec první koncertní album vydané pod jeho celým jménem. Záznam pochází z turné Meine Welt z roku 2025 a propojuje různé etapy zpěvákovy tvorby mimo Rammstein.
Vedle skladeb z desky Zunge, jako jsou Sport frei, Altes Fleisch nebo Übers Meer, tak na albu nechybí ani oblíbené kusy Skills in Pills, Praise Abort či Fish On z období spolupráce s Tägtgrenem. Nahrávka díky tomu nabízí ucelený průřez repertoárem, který Lindemann postupně přenesl z nahrávacího studia přímo před vlastní koncertní publikum.
Nové živé album je dostupné na tomto odkazu. Na podrobnosti o světovém turné 2027 si fanoušci ještě několik dní počkají. Jelikož se ale oznámení objevilo i na stránkách českých ticketingových společností, lze předpokládat, že jedna za zastávek bude i v Česku.
Další informace budou zveřejněny příští týden – pokud však chcete být mezi prvními, kdo se o zahájení prodeje vstupenek dozví, zapněte si zde v článku hlídání události.