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Tiki Taka slaví deset let. Získejte vstupenky do O2 universa v předstihu

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  10:00
Tiki Taka Live v O2 universum

Tiki Taka Live v O2 universum | foto: Bestsport

Pořad Tiki-Taka v O2 areně
Momentka z show Tiki-taka.
Momentka z natáčení show Tiki-Taka.
Hosté show Tiki-Taka.
12 fotografií

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Fotbalové historky, pohotové glosy i hosté ze světa filmu a hudby. Populární talk show Tiki Taka oslaví deset let existence živým večerem v sobotu 20. února 2027 v pražském O2 universu. K Petru Svěcenému, Petru Švancarovi a Pavlu Horváthovi se připojí Jan Koller, Richard Krajčo, Ondřej Sokol a Hana Vágnerová. Předplatitelé iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa zakoupit ještě před začátkem veřejného prodeje.

Legendární televizní pořad z produkce stanice O2 TV Sport, který sportovní fanoušci dobře znají ze svých obrazovek, slaví významné jubileum. Ústřední moderátorská trojice ve složení Petr Svěcený, Petr Švancara a Pavel Horváth oslaví dekádu na scéně. Zároveň si připomenou tři roky od chvíle, kdy se tento oblíbený formát poprvé přesunul před živé publikum. Oslava se tak symbolicky uskuteční tam, kde tyto velkolepé halové večery v březnu 2024 vůbec poprvé začaly – v pražském O2 universu.

Vstupenky na výroční show Tiki Taka Live, který se v O2 universu uskuteční 20. 2. 2027, se pro širokou veřejnost začnou prodávat od pondělí 12. října od 20:30 hodin, ale předplatitelé iDNES Premium mají možnost zakoupit si ta nejlepší místa již od soboty 10. října od 10 hodin. Přednostní prodej potrvá do pondělí 12. října do 10:00.

Momentka z show Tiki-taka.

Koller, Krajčo i hosté z filmového světa

Jak vědí fanoušci pořadu Tiki Taka, fotbal nabízí mnohem víc než jen pouhé výsledky, tabulky a rozbory sporných penalt. Debaty o dění na hřišti se zde pravidelně potkávají s osobními zážitky, nekorektním humorem a vzájemným popichováním. Petr Svěcený do show zve nejen slavné fotbalisty a trenéry, ale také herce, hudebníky a další osobnosti. Díky tomu si v ní najdou své i lidé, kteří zrovna nesledují každé prvoligové kolo.

Jubilejní živý večer tuto sestavu rozšíří o čtyři mimořádné hosty z různých prostředí. Legendární fotbalový útočník Jan Koller přinese bohaté zkušenosti z velkého mezinárodního fotbalu, frontman kapely Kryštof a herec Richard Krajčo s nadhledem propojí hudební a sportovní svět, zatímco oblíbený moderátor Ondřej Sokol s charismatickou herečkou Hanou Vágnerovou doplní divadelní a filmovou část oslavy.

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