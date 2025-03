ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA (I.Svobodová, N.Boudová)

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2025 NA TICKETPORTAL.CZ

DEBBIE ISITT: ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Režie Petr Kracik

Hrají

Ilona Svobodová, Nela Boudová, Bronislav Kotiš



Velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že "láska prochází žaludkem".

Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství - téměř dvacet let, než se Kenneth, procházející krizí středního věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura představovala vše, co Kennethovi v manželství scházelo, ale brzy se mu milostná aférka vymkla z rukou a nastal kolotoč lží, výmluv, obvinování a ... rozvod.

V novém životě s Laurou však také nemá na růžích ustláno. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale vůbec neumí vařit! Znovu začíná kolotoč lží a ... tajných úniků, do kuchyně bývalé manželky ...

Délka představení 110 minut včetně přestávky

