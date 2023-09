Zelený Raoul a další výtvarné umění



Osmadvacet let Zelený Raoul provokoval a komentoval dění české politiky na stránkách časopisu Reflex. Galerie Tančící dům si aktuálně kultovní komiks připomíná výstavou jeho ilustrátora Štěpána Mareše, který s ní zároveň mapuje své třicetileté působení na uměleckém poli. Autorova doposud nejrozsáhlejší expozice nazvaná Zelený Raoul a další výtvarné umění ukáže od 4. dubna do 25. září 2023 mimo jiné i kresby, jež čelily žalobě nebo pobouření společnosti.



Zelený Raoul se zrodil ve vinohradské kavárně Demínka v roce 1994 s podtitulem Nekonečný příběh České republiky očima ufona. Jméno získal podle herce Raoula Schránila. Ačkoliv často vzbuzovaly emoce, neměly komentáře fiktivního mimozemšťana nikoho z politiků účelově urazit ani ponížit. I navzdory tomu stál komiks několikrát u soudu. „Třeba Petra Paroubková se soudila kvůli údajnému vyobrazení pohlavního aktu. Přitom tam nebylo nic vidět, bylo to černé políčko, ve kterém bylo napsáno: hrk hrk. A byl z toho spor na několik let,“ vzpomíná Mareš. Silnou odezvu vzbudil i strip s Karlem Gottem a včelkou Májou nebo plakát Rozjebaná země. „Komiks vždy reagoval na to, co se skutečně stalo. Nikdy to nebylo prvoplánové,“ zůstává přesvědčen.



Exhibice v Galerii Tančící dům představuje autora v celé šíři jeho výtvarné podoby. Historicky poprvé budou k vidění umělcovy nejstarší kresby nebo nově vydané limitované edice grafických listů. Nechybí ani akryly z devadesátých let inspirované surrealismem postavené do kontrastu s plátny ze současného období. V sektoru obrazů bude vystavena prvotina „Grace Kelly a dokonalost krásy“, stejně jako „Slzy výtvarného umění“ z roku 2022, které představují Štěpána Mareše jako malíře.

Vstup pro veřejnost od 5.4.2023 (9:00) do 24.9.2023 (19:00)

Poslední vstupu na výstavu umožněn do 18:30