Zdeněk TROŠKA všehovzpomínání aneb TODLE JINDE NEJDE

„Velkolepá Troškarevue“





7. února 2026 - vstup 16:30

8. února 2026 - vstup 12:30



Účinkují:

Zdeněk Troška, Dana Morávková, Jan Čenský, Míša Kuklová, Helena Vondráčková, Dan Hůlka, Yvetta Blanarovičová, Lucie Vondráčková, Jana Paulová, Václav Vydra, Jaroslava Krečmerová, Pavel Kikinčuk, Stanislav Hložek, Karel Vágner, Andrea Černá a další.



Orchestr a sbor řídí Petr Malásek



Když se před časem nechal režisér a dnes už také fantastický vypravěč Zdeněk Troška slyšet, že už nikdy nic dalšího nenatočí, mnozí z nás jen s těžkým srdcem zamačkávali slzu. Dnes už si tak můžeme připomínat lásku, srandu a vše krásné, co stvořil, jen při sledování jeho nestárnoucích pohádek a filmů.

Nyní však přichází jedinečná šance si na všechno to nádherné zavzpomínat a pobavit se při zcela mimořádné příležitosti – velkolepě nastudovaném pořadu „Todle jinde nejde“. A kdeže se vzal název tohoto velepředstavení? Inu, jen ten totiž přesně vystihuje, co nás čeká. A co nejde realizovat skutečně nikde jinde než v naší největší zastřešené hale – O2 areně.

Se Zdeňkem Troškou a jeho účinkujícími prožijeme doslova pohádkově kouzelný čas plný neopakovatelného vyprávění, kterým Vás provedou legendy českých pohádek Dana Morávková a Jan Čenský.

Zdeňkův osobitý humor plný laskavosti nás zavede nejen do jeho dětství v Hošticích, ale i do jeho nezapomenutelných pohádek a komedií. Setkáte se s pohádkovými princeznami, králi, chasníky, ale i s čerty, vodníky a čarodějnicemi, kterým pan režisér vdechl život. Každé vyprávění okořeníme hudbou z jeho filmů, která doprovodí tuto fantastickou podívanou. Ať už jste odkudkoliv, díky nejmodernější audiovizuální technice Vás v O2 areně zaručeně vtáhneme do děje.

Scénáře večera se navíc ujal ten nejpovolanější. Další Jihočech, který je Zdeňkovi v jeho tvůrčí dílně nejblíže desítky let, pan Marek Kališ.

A nesmíme zapomenout na nesmrtelné písně z filmů a pohádek Zdeňka Trošky. Kdo by neznal titulní skladbu z pohádky Z pekla štěstí či notoricky známou píseň Vím jedno návrší z filmu Princezna ze mlejna. Ptáte se, kdože si s Vámi tyto nezapomenutelné písně za doprovodu orchestru pod vedením Petra Maláska zazpívá? Nikdo menší než třeba sám král Brambas.

Dovolte nám pozvat Vás do „obýváku“ Zdeňka Trošky, kde se společně zasmějeme a pomějeme. Říká se, že kdyby existovala jednotka dobroty a laskavosti, nazývala by se „Jeden Troška“. A na takovou svou Trošku si přijde každý návštěvník této ojedinělé a mimořádné Troškarevue.



Na shledanou v O2 areně.

P.S. … jasně že bude Kelišová, Kameňákov i Babovřeskov

