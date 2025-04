ZAHRADY OD DANY - Jedeme za Vámi

Dana Makrlíková a Štěpánka Duchková

Začaly první krásné jarní dny. A my jsme pro vás připravili speciální zahradnický program v podání Dany Makrlíkové.

Zveme vás na středu 14. května do Paspova sálu v Praze. Jedná se historické a unikátní prostory v budově Pivovaru Staropramen, pocházející z roku 1873 (zastávka tramvaje Na Knížecí a cca 200 m od metra Anděl).

Zahrady od Dany jedou za vámi, je speciální téměř dvouhodinový pořad o zahradách a zahradničení. Dozvíte se, jak založit zahradu, jak pěstovat správně květiny, keře, stromy nebo jak založit trávník. Nebudou chybět rady kolem zahradního nábytku, pergol, nebo plotů.

Celý pořad moderuje kamarádka a někdejší kolegyně ze zpravodajství TV Prima moderátorka Štěpánka Duchková.

Můžete se těšit na videoprojekce s proměnami zahrad. Během programu bude prostor i na vaše otázky. Budete se moci na cokoliv ptát a to i přes aplikaci v mobilním telefonu.

Dana se Štěpánkou jsou dlouholeté kamarádky, a tak možná dojde i na veselé vzpomínky z natáčení, kdy obě pracovaly v televizním zpravodajství.

Součástí programu je i autogramiáda s možnosti zakoupit obě knihy, které Dana vydala.

K dispozici je open Bar, který nabízí i míchané nápoje a drobné občerstvení. Celý program je trvá 2 hodiny včetně přestávky 15 minut.

Ing. Bc. Dana Makrlíková

je známá zahradní designérka a moderátorka, kterou můžete každou sobotu vidět v TV pořadu ČT1 Polopatě. Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci a Českou zemědělskou univerzitu v Praze - obor zahradnictví, zahradám a zahradní architektuře se věnuje přes 20. let.

Dlouhodobě spolupracovala i na pořadu Přemka Podlahy - Receptář nápadů a vytvořila vlastní pořad i na TV Seznam - Mistři zahrad o zahradních proměnách. Napsala dvě knihy o zahradách Zahrady od Dany 1 a 2, publikovala v mnoha časopisech i na internetových portálech zabývajícími se pěstováním rostlin a zahradou.

Vytvořila a projektovala stovky zahrad, kde se lidem snaží splnit sen o krásné zahradě. Má úspěšné sociální sítě Zahrady od Dany a vytvořila nový web o zahradách www.radyzezahrady.cz

Producentem pořadu Zahrady od Dany - jedeme za vámi je Stratex communication.

Mediálním partnerem je Radio Country a časopis Vlasta.

Vstupné: 350 Kč (předprodej) / 400 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

nečíslovaná sedadla / slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

