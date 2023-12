YAMATO – The Drummers of Japan

”Hinotori - The wings of the Phoenix

2.12.2024 Gong Ostrava

3.12.2024 Kongresové centrum Zlín

4.12.2024 Depo 2015 Plzeň

6.12.2024 Aldis Hradec Králové

7.12.2024 SONO centrum Brno

8.12.2024 Kongresové centrum Praha

Celosvětově proslulý bubenický ansámbl YAMATO z japonského hlavního města bubenického řemesla Prefektury Nara, se po dvou letech vrací zpět do České republiky!

Fenomenální bubeníci plánují na rok 2024 světové turné s novým konceptuálním představením ”Hinotori - The wings of the Phoenix“ a v rámci World Tour 2024 zavítají také do šesti měst České republiky. Představí se postupně v Ostravě, Zlíně, Plzni, Hradci Králové, Brně a turné zakončí v Praze.

V roce 2024 bubeníci vyjíždějí s novým představením ”Hinotori - The wings of the Phoenix“, které bude oslavou pohybu, vytrvalosti, pevné vůle v cestě za zdrojem života – Sluncem.

Jak už jsme u souboru YAMATO zvyklí, bude to opět strhující audio-vizuální show, která vás zvedne ze sedadel! Bubeníci YAMATO si vždy svou propracovanou kompozicí doslova podmaní publikum, vyprodávají sály po celém světě, sklízí ovace a skvělé recenze. 2 hodiny nekonečné energie Taiko bubeníků YAMATO – The Drummers of Japan je vždy nezapomenutelným zážitkem pro všechny věkové skupiny.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JE PRÁVĚ ZAHÁJEN!

Vstupenky zakoupíte v prodejních sítích Ticketportal a Ticketstream.

O bubenících YAMATO – The Drummers of Japan:

Soubor YAMATO založil v roce 1993 Masa Ogawa v Prefektuře Nara, která je považována za „kolébku japonské kultury“. V současné době zde soubor stále sídlí a s tradičními japonskými bubny „Wadaiko“ cestuje po celém světě. Během jejich bubenické show, kde se mísí bubnování s tradičními japonskými motivy, je použito několik desítek originálních japonských bubnů (včetně bubnu „Odaiko“ vyrobeného z ohromného více než 400 let starého stromu).