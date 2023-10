WINTER WONDERLAND - VIP FAST TRACK

Zářivý svět pohádek WINTER WONDELRLAND poprvé v ČR!

Obrovský světelný zábavní park, zářivý svět plný zázraků, pohádek a fantazie potěší malé i velké návštěvníky. Prožijí kouzelnou cestu do říše světel, dobrodružství a zábavy v největším světelném parku v Evropě.

Skvělý dárek - VIP FAST TRACK ticket - umožňuje vybrat si datum návštěvy, jeden vstup kdykoliv v provozní době (bez předchozí rezervace) s přednostním vstupem do parku, vstupenka platí po dobu 60 dní od data zakoupení.

Obrovský světelný zábavní park přiváží poprvé do Prahy společnost JVS GROUP, za kterou stojí velkolepé projekty jako jsou výstavy Cosmos Discovery, Titanic, Tutanchamon nebo zábavní park Šmoulové. WINTER WONDERLAND rozzáří velkolepými světelnými instalacemi rozlehlý park před OC Letňany.



"Věříme, česká premiéra WINTER WONDERLANDU v Letňanech nadchne celé Česko. Inspirovali jsme se největším světovým světelným parkem Glow Garden v Dubaji. Stavíme v Praze obrovský zářivý svět pohádek a fantazie, který bude plný velkolepých světelných instalací, interaktivních atrakcí a zábavy. Setkáte se tu s Popelkou, Šípkovou Růženkou, Kráskou a Zvířetem, Pinocchiem i Lvím královstvím. Projdete se podmořským bludištěm, zahrajete si na ohromný světelný klavír nebo si zatančíte s tučňáky. Najdete tu labutí jezero i jednorožce, africkou savanu, obrovského krokodýla i nádherný mluvící strom. Právě interaktivní atrakce jsou novinkou, která ze světelného parku dělá to nejlepší místo zábavy pro celou rodinu," popisuje nový světelný park WINTER WONDERLAND Květa Havelková z týmu JVS Group.

WINTER WONDERLAND otevírá brány již v listopadu

Již v listopadu se otevřou brány největšího evropského světelného zábavního parku WINTER WONDERLAND. Miliony světel a hudby se spojí do jedinečné atmosféry a vytvoří tak velkolepý svět fantazie a pohádek.

Na návštěvníky čekají kromě pohádkových zámků, plesů princezen i podmořských říší také krásně osvětlené pohádkové kolotoče.

Připraveny budou i světelné houpačky, bludiště, kouzelná zahrada plná víl a spousta dalších atrakcí. Školáky a zvídavé děti potěší přírodovědná stezka, která je naučí, jak chránit přírodu i ve městě.

Součástí Winter Wondelandu bude i kvalitní občerstvení a veškeré zázemí pro návštěvníky.

To vše za cenu jedné vstupenky!

Winnter Wonderland bude otevřen každý den od 15:00 do 21:30

Vzhledem k omezené otevírací době doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji.

Vstup v časovém rozmezí uvedeném na vstupence. Délka prohlídky je omezena pouze provozní dobou.

VSTUPNÉ:

● Děti do výšky postavy 80 cm zdarma bez vstupenky

● RODINNÉ VSTUPENKY - FAMILY - JEDNA VSTUPENKA PRO 2 DOSPĚLÉ + 2 NEBO 3 DĚTI MLADŠÍ 15 LET

● Základní vstupné - vstupenka pro jednu osobu

● ZTP/P - vstupenka pro držitele průkazu ZTP/P, doprovod za plnou cenu

● ● VIP FAST TRACK

Volný vstup do parku kdykoliv bez časového omezení, front a bez rezervace. VIP FAST TRACK je jednorázová vstupenka, která platí 60 dnů od zakoupení.

Další info:

bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky ANO, šatna a úschovna NE (venkovní park) / pes povolen pouze na vodítku a s náhubkem, ostatní zvířátka NE

