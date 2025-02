Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Všichni milujeme Ennia Morriconeho

(We All Love Ennio Morricone)

koncert + film Tenkrát na Západě

Exkluzivní představení Všichni milujeme Ennia Morriconeho (We All Love Ennio Morricone) pod loketským hradem. Italské umělce doplní členové Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Mimořádný zážitek umocní na závěr projekce filmu Tenkrát na Západě.

TRAILER: https://youtu.be/0K3c-n3mHZI

Jedinečné koncertní představení Všichni milujeme Ennia Morriconeho je založeno na memoárové knize "We All Love Ennio Morricone" od Luigiho Caioly a na jím produkovaném tributním CD na oslavu čestného Oscara, kterého obdržel maestro Ennio Morricone za celoživotní dílo v roce 2007. Na tributním projektu se podílela řada světových umělců - Bruce Springsteen, Quincy Jones, Herbie Hancock, Céline Dion, Roger Waters, Metallica, Andrea Bocelli, Yo-Yo Ma a další.

Po smrti Ennia Morriconeho pořádá mnoho umělců po celém světě množství vzpomínkových koncertů. Jen málo z nich však představuje autentický obraz této jedinečné osobnosti jako představení "We All Love Ennio Morricone", které je založeno výhradně na aranžích, orchestracích a video materiálech vytvořených nebo schválených samotným maestrem a které je performováno umělci, s nimiž Morricone sám sdílel svou hudební kariéru více než 30 let.

Představení "We All Love Ennio Morricone" přináší kromě Morriconeho nejslavnějších skladeb také vzpomínky, vyprávění, fotografie a úryvky z videodokumentu "My Life, My Music", v němž skladatel sám mluví o sobě a své hudbě.

Ennio Morricone (1928 - 2020),

geniální italský hudební skladatel, složil filmovou hudbu k více než 500 filmům a televizním seriálům. Nejznámějšími se staly melodie pro přibližně 30 westernů.

Luigi Caiola,

v letech 1997 až 2015 manažer a producent Ennia Morriconeho, produkoval více než 250 koncertů po celém světě a 15 CD a DVD, za které získal Platinovou desku, dvě Zlaté desky, dvě nominace na Grammy a ocenění Grammy.

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

17:00 otevření amfiteátru

18:00 koncertní představení (přibližně 110 minut)

20:45 Tenkrát na Západě (projekce filmu)

FB: https://www.facebook.com/events/893982115927363/

DETAILY + SKLADBY ENNIA MORRICONEHO: https://www.vlny-musicag.cz/akce/354/

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets / mobileTickets!, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu