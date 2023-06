Duncan Macmillan, Jonny Donahoe: VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI / Divadlo Ungelt

Hraje

RICHARD KRAJČO

Režie Karin Krajčo Babinská

Seznam všeho, pro co stojí za to žít. Napíšete ho s námi? Monodrama, které věří v lepší svět.

Vypravěč příběhu v podání Richarda Krajča nám sugestivně sděluje, jak se snažil vypořádat se s opakující, velmi složitou situací... jakou, to prozradí až divadelní představení. Rozhodl se proto napsat seznam všech báječných věcí, které ho - a tedy i nás - na tomto světě obklopují. Seznam toho, pro co stojí za to žít, se rozrůstá i díky divákům, s jejichž aktivní přítomností protagonista příběhu počítá. Ti nejochotnější se dokonce mohou stát “spolu-aktéry“ samotného představení.

"Život není jen o těch velkých věcech, ale velké věci mohou být často ukryté v něčem malém, co může mít úplně stejnou hodnotu,“ sděluje Richard Krajčo poselství inscenace.

Z kritiky Marie Reslové (aktualne.cz)

"Instinkty herce a frontmana Krajča fungují stoprocentně: udržuje v sále atmosféru soudržného společenství a vzájemné důvěry, vypjaté situace věcně popisuje a odlehčuje vtipem. Je bezprostřední, autentický. Snadno navazuje vztah se vstřícně naladěným obecenstvem, ale počíná si při tom uměřeně, se smyslem pro žánr. Netlačí podpásově na emoce, byť k tomu příběh svádí, o to silněji pak působí, když hrdina přizná bolest ze ztráty blízké duše."

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby - pro držitele průkazu ZTP/P a jednu osobu jako doprovod, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku