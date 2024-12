VARIETÉ KRHUT - ONE MAN SHOW JIŘÍHO KRHUTA



Varieté Krhut

je původní autorská show muzikanta, textaře a baviče Jiřího Krhuta, jehož domovskou scénou se stal Klub Heligonka, kde se svým repertoárem vystupoval v Kabaretu Bo.

Krhutovo sólové varieté je mozaika stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným životem nejen z Ostravy a okolí. Představení vás vtáhne do bizarních situací z prostředí jako jsou např. zastavárny, veksláci, tržnice, fitcentra, pracovní úřady, pofidérní prodejní akce, ostravská Stodolní ulice, ajťáci a jiné.

Varieté Krhut je výběr toho nejlepšího z obou pořadů Varieté 1 a 2.

Délka představení 90 min



Jiří Krhut

je muzikant, skladatel, textař a bavič. Jeho domovskou scénou se stal Klub Heligonka, kde se v roce 2016 se svými písničkami a scénkami poprvé objevil v ostravském Kabaretu Bo. V současné době má v Heligonce vlastní pořad s názvem Varieté Krhut a U Krhuta. Na svých představeních vtahuje diváka do svých vtipných skečů, scének, básniček, anekdot a scénických písniček.

Jako skladatel se autorsky zapsal také do tvorby známých českých interpretů, jako jsou např. Ewa Farna, František Segrado, Vojtěch Dyk, Karel Šíp, Lenka Nová, Jiří Korn, Mirai Navrátil, nebo také česká legenda Marie Rottrová. Na konci roku 2019 vydal Jiří Krhut svou sólovou desku s názvem Čapkárna, album vtipných a veselých písniček z jeho kabaretních i varietních představení.

V létě 2020 se dal dohromady s hercem Štěpánem Kozubem a natočili spolu album s názvem Prásknu bičem, které si rychle získalo pozornost napříč generacemi. Krhut taktéž otextoval původní autorský muzikál “Harpagon je lakomec?” Národního divadla moravskoslezského a napsal hudbu a texty pro Divadlo na Vinohradech k divadelní komedii Provaz o jednom konci.



Web: www.krhut.cz

FB: https://www.facebook.com/jiri.krhut12

IG: https://www.instagram.com/jirikrhut/

Články: https://krhut.cz/media/



Varieté Krhut 1 / Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ItjRyU0BlDw

Varieté Krhut 2: https://www.youtube.com/watch?v=MSqjC1m7LhA

Všechnopárty Karla Šípa: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/222544160050019/cast/913692/

7 pádů Honzy Dědka - Jiří Krhut: https://www.youtube.com/watch?v=2IDv4JN_eQI

7 pádů Honzy Dědka - Jiří Krhut & Štěpán Kozub: https://www.youtube.com/watch?v=9lXg6D8rZ3w

JIŘÍ KRHUT | VLASTA | VARIETÉ KRHUT: https://www.youtube.com/watch?v=g1xD0VporZ8

500 tisíc na tachaču: https://www.youtube.com/watch?v=thYVod3QXLo

V Karolině: https://www.youtube.com/watch?v=F0sJiPu4NQk

Záznam ze Silvestra 2019 v Divadle Mír:

https://www.youtube.com/watch?v=Noe8vPBpfkQ │ https://www.youtube.com/watch?v=fBGxM-OvT0w

JIŘÍ KRHUT | VLASTA CHCE SPÁT: https://www.youtube.com/watch?v=iEN4kYEYjKM



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky "ZTP/P" (pokud jsou v hledišti) umožňují současný vstup dvou návštěvníků, tj. držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

