Vánoční koncert plný hvězd

Přijďte nasát vánoční atmosféru a vyslechnout legendární písně československé hudební scény.

Těšit se můžete na vždy elegantního a šarmantního muže, saxofonistu, hudebního skladatele, klarinetistu a dirigenta, muže který poslední dobou plní titulní stránky bulvárních časopisů, jedinečného ,,Felixe,, Antonína Slováčka. Také na stříbrnou slavici, ženu která sdílela pódium i s Tinou Turner, svého času nejprodávanější zpěvačka Česka, která se po 25. letech vrací opět na scénu; Ilona Csáková. Vystoupí také česká legenda pop music a žena která v devadesátých letech pravidelně atakovala pozice v anketě Zlatý Slavík. Nazpívala přes 13 alb a hrála v nespočtu muzikálů; Bára Basiková. Přijde také stále mlád a nestárnoucí legenda, producent, tanečník a herec, muž kterého písně znají všechny věkové generace; Petr Kotvald.

Na pódiu dále vystoupí finalistka soutěže Česko Slovenská Superstar, Objev roku ankety Český Slavík Mattoni. Zpěvačka a tanečnice, která má na svém kontě v necelých 30 letech již 5 alb a vždy usmívající se Markéta Konvičková. Neustále pozitivně naladěný, Ital žijící v Česku, muž s velkým srdcem a hlasem, na pódiu suverénní a nefalšovaný showman, bavič publika, člen bývalé skupiny ,,Damichi,, pán Davide Mattioli.

S písní ,,Never Enough,, z filmu The Greatest Showmen (Největší Showman) vystoupí muzikálová herečka a opěrní pěvkyně Tereza Mátlová.

Prostory haly dále vyplní úžasný hlas naprosto excelentního operního pěvce, profesora katedry zpěvu, basista Zdeněk Plech.

Na akordeon zahraje evropská špička, Slovák Vojtěch Szabó.

Nabitým programem Vás provede diskžokej, autor snad nejslavnějšího českého pokřiku a v neposlední řadě moderátor pan Petr Salava.

Těšit se můžete na sólové vystoupení, duety a také velké překvapení večera.

VIP box: součástí ceny vstupenky je i catering v průběhu celého večera