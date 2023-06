VÁCLAV NECKÁŘ 80: NAROZENINOVÝ GALAKONCERT

Narozeninový galakoncert

Václav Neckář 80

Václav Neckář patří mezi ikony české pop-music. Na hudební scéně je od počátku 60. let, nazpíval bezpočet hitů a vydal desítky alb. Společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou byl členem legendárního tria Golden Kids, dosáhl uznání i v zahraničí a prosadil se také jako herec – film Ostře sledované vlaky, kde ztvárnil hlavní roli, získal Oscara.

Václav slaví 23. října 2023 osmdesáté narozeniny. V předvečer oslav se rozhodl uspořádat v Divadle Hybernia výjimečný galakoncert, kde se svou kapelou Bacily rozšířenou o smyčcové Kvarteto Quartissimo a dívčí sbor Fčeličky zazpívá největší hity ze svého repertoáru. S písňovými gratulacemi během více než dvouhodinového představení vystoupí také exkluzivní hosté – písničkář Jaromír Nohavica, frontman skupiny Chinaski Michal Malátný, frontman kapely Jelen Jindra Polák a vokální kvartet 4 Tenoři. Éru Golden Kids připomenou Jan Cina, Berenika Kohoutová a Sara Sandeva, kteří slavnou pěveckou trojici ztvárňují v divadelním představení Marta uváděném na Letní scéně Musea Kampa.

Na koncertě bude také představena Václavova výpravná autobiografická kniha a pokřtěno nové live LP a výběrové 5CD.

Mediálním partnerem koncertu je Rádio Impuls.

Bonus k VIP vstupenkám

Všichni návštěvníci, kteří si zakoupí VIP vstupenku (to znamená vstupenku do prvních dvou řad nebo do balkonové lóže), v divadle obdrží podepsanou autobiografii Václava Neckáře v hodnotě 1000 korun.

Tip na dobrá místa

Nejlepší výhled na jeviště je tradičně z prvních dvou řad a v případě Divadla Hybernia i z luxusní balkonové lóže. Ta je předsunutá nad parter, takže diváci mají interpety takřka nadosah.