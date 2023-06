Vstup umožněn 18:30, pro držitele VIP balíčků 18:00

Světový velikán filmové hudby ověnčený mnoha cenami představí v roce 2024 evropskému publiku nové turné navazující na triumfální koncertní šňůru uplynulých let.

Úspěšná show The World of Hans Zimmer získá v roce 2024 nový podtitul A New Dimension, který již sám napovídá, že Hans Zimmer připravuje zbrusu nový výběr z jeho rozmanité sbírky skladeb. Fanoušci se tak mohou těšit na jedinečnou hudební cestu, která je zavede do úplně nových dimenzí.

Samotný Hans Zimmer se na jevišti v The World of Hans Zimmer - A New Dimension neobjeví, ale bude působit jako kurátor a hudební režisér.

Neopakovatelný zážitek z umění Hanse Zimmera zprostředkuje dirigent a dlouholetý přítel hollywoodského skladatele Gavin Greenaway spolu s renomovanými sólisty a hudebníky, těmi největšími talenty a dlouholetými spolupracovníky nejslavnějšího skladatele filmové hudby současnosti.

Pro nejvěrnější fanoušky hudby Hanse Zimmera je připraven limitovaný počet jedinečných VIP Gold balíčků, které umožní užít si koncert nezapomenutelným způsobem.

Součástí VIP Gold balíčku v hodnotě 5 260 Kč je:

• Sedadlo v prvních 10 řadách s nejlepším výhledem na pódium

• Přednostní vstup do haly VIP vstupem č.2 od 18:00

• Speciální výtisk programu tour

• Neprodejná sběratelská VIP visačka s multišňůrkou

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

