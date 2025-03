Vstup umožněn 18:30





Jedinečné a úspěšné turné se na podzim 2026 vrací do Evropy!

The World of Hans Zimmer je strhující, velkolepá, filmově magická, špičková hudební show a skutečný zážitek pro fanoušky. Od října 2026 se mezinárodně uznávané turné A New Dimension znovu vydá na cestu po největších evropských arénách. Diváci se mohou těšit na emotivní cestu napříč nejslavnějšími skladbami legendárního skladatele, zasazenou do dechberoucího vizuálního prostředí. Zimmerovy nové symfonické aranže budou doplněny působivými projekcemi, silnými hudebními kompozicemi a dojemnými sólovými vystoupeními, které společně vytvoří nezapomenutelný zážitek pro všechny smysly. Pražský koncert se uskuteční 25. října 2026 v O2 areně.

S koncertní sérií The World of Hans Zimmer přinesl několikanásobný držitel cen Academy Award® a Grammy® Hans Zimmer fanouškům po celém světě jedinečný živý hudební zážitek. Jako hudební ředitel a kurátor stojí za celou koncepcí této show, i když sám na pódiu nevystupuje.

Na nadcházejícím turné se o živé provedení Zimmerových skladeb postará renomovaný dirigent Matt Dunkley, několikanásobně nominovaný na cenu Grammy®. Společně s elitními sólisty z okruhu Hans Zimmer Talent, světově uznávaným Odessa Orchestra & Friends a výjimečným Nairobi Chamber Chorus vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Dunkley patří mezi špičkové hudební skladatele, dirigenty a tvůrce orchestrálních aranží. Jeho kariéra je úzce spjata s filmovou hudbou. S Hansem Zimmerem spolupracoval na řadě filmových trháků, včetně Pirátů z Karibiku 3 a 4, Počátku, Temného rytíře, Temný rytíř povstal, Jamese Bonda: Není čas zemřít, Kung Fu Pandy 3 a Top Gunu: Maverick.

Od premiéry předchozí koncertní série The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration v roce 2018 se tato show vyvinula v mezinárodně uznávaný koncertní projekt, který dosud přilákal více než 1,2 milionu diváků.

Zcela nové album The World of Hans Zimmer – Part II: A New Dimension vyšlo koncem ledna 2025 u Sony Music Classical.

Pořadatelem akce jsou Semmel Concerts, RCI Global & Tomek Productions a Bestsport, a.s.

Pro nejvěrnější fanoušky je připraven balíček VIP GOLD, který umožní fanouškům zažít koncert v pražské O2 areně 25. 10. 2026 nezapomenutelným způsobem.

Balíček VIP GOLD v ceně 5 490 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v prvních deseti řadách před pódiem

• VIP památeční visačku

• Ladící šňůrku na krk

• Speciální výtisk programu turné

• VIP vstup vchodem č. 2 do O2 areny umožněn od 18:00

