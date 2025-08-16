The Witcher III in Concert

Vstup umožněn 19:00
Koncertní verze Zaklínače se vrací do Evropy v roce 2026!
CD PROJEKT RED s nadšením oznamuje, že díky obrovskému zájmu se The Witcher in Concert oficiálně vrátí na druhé evropské turné v roce 2026, a to s řadou nových měst a zemí.
The Witcher in Concert oslavuje 10. výročí hry The Witcher 3: Wild Hunt, která je českému publiku známá také pod názvem Zaklínač 3: Divoký hon, jedinečným živým zážitkem se speciálně upraveným hudebním aranžmá.
Po úspěšné sérii koncertů v Severní Americe a Evropě bude turné pokračovat v roce 2026 v Asii a na druhé evropské šňůře.
Akce The Witcher in Concert, která připomíná 10 let od vydání hry The Witcher 3: Wild Hunt, přináší na pódium nadčasový soundtrack této legendární RPG hry v doprovodu špičkových vizuálních efektů a hudby speciálně upravené pro tuto příležitost pod dohledem spoluautora hudby k hře, Marcina Przybyłowicze. Skladby zazní v podání 14členného komorního orchestru, jehož součástí je i skupina Percival Schuttenbach – spoluautoři herního soundtracku, známí díky několika ikonickým skladbám.
Po vyprodaném evropském turné, které končí koncem listopadu 2025, je potvrzena druhá série koncertů na podzim 2026. Turné začne 21. října v Dublinu a zavítá do více než 25 měst. Pražský koncert se uskuteční 8. listopadu 2026 v O2 universu. Druhá evropská část slibuje stejnou magii a atmosféru, která uchvátila publikum v roce 2025.
Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.
Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.
Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.