Silvestrovský koncert "The Very Best of ABBA"

Vystoupí

Brno: ABBAWORLDREVIVAL / Praha: ABBAcz

Největší hity legendární skupiny ABBAv podání těch nejlepších revivalových kapel. Dancing Queen, Money MoneyMoney, SOS, Waterloo, MammaMia, Happy New Year, ThankYouForThe Music, TheWinnersTakesItAll, Fernando a mnoho dalších

Oslavte s námi Silvestr již v sobotu 30. prosince!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO (Přízemí) / vstupenky ZTP/P (Praha) platí vždy pro dvě osoby, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jeho doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku