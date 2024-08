The Universe of John Williams

Vstup umožněn 19:00

Velkolepá show „Tribute To The Legend – John Williams“

Strhující melodie legendy filmové hudby s výpravnými projekcemi, komentáři a světelnou show exkluzivně v pražském O2 universu. Originální show „Tribute To The Legend: John Williams“ poprvé v ČR!

The City of Prague Philharmonic Orchestra s hostujícím dirigentem Petem Harrisonem skládá hold nejslavnějšímu autorovi filmové hudby všech dob. Diváci se mohou těšit na nesmrtelné skladby z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter nebo E.T.; nebudou chybět ani titulní melodie ke snímku Čelisti a Indiana Jones. Mnohé překvapí i oficiální hymna Olympijských her, kterou John Williams složil pro svátek zimních sportů v Salt Lake City. Mráz po zádech bude běhat při poslechu ústřední skladby ke snímku Schindlerův seznam, a atmosféru adventu vykouzlí pohádková melodie z filmu Sám doma. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci Supermana nebo válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana.

Samotný autor z filmového plátna publiku přiblíží okolnosti a inspirace, které ho vedly ke vzniku kultovních děl.

„Tribute To The Legend: John Williams“, to je jedinečný hudebně-filmový zážitek!

