THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS

Vstup umožněn 18:00



Multimediální pocta legendárnímu skladateli opět v Praze!

29. prosince 2025 – O2 universum, Praha

Výpravná koncertní show věnovaná tvorbě nejslavnějšího skladatele filmové hudby se vrací do Prahy.

Nezapomenutelné melodie Johna Williamse – autora hudby k filmovým sériím jako Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurský park, E.T., Superman nebo Čelisti – zazní v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra a velkého pěveckého sboru.

Těšit se můžete na působivé filmové sekvence, světelnou show i záběry orchestru na velkoplošných LED obrazovkách. Dirigentské taktovky se opět ujme britský maestro Pete Harrison, který večer obohatí o zákulisní příběhy i osobní postřehy.

Chybět nebude ani Darth Vader na scéně a závěrečná vánoční melodie z filmu Sám doma.

Zažijte výjimečný večer plný legendární hudby v jedinečném multimediálním provedení.



Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P