THE ULTIMATE TRIBUTE TO QUEEN

Majesty - Nejvyšší pocta hudební skupině QUEEN

PŘÍMO Z VELKÉ BRITÁNIE! POUZE JEDEN VEČER!

Senzační show poprvé v České republice!

MAJESTY je přední evropská kapela zaměřená na hudební skupinu Queen, která byla založena s vášní vzdát hold nejlepší rockové kapele na světě - Queen. Queen je legendární kapela, jejíž hudba je populární i v dnešní době.

Posláním MAJESTY bylo přenést na pódium veškeré kouzlo a energii, kterými byli Queen proslulí během svých kultovních vystoupení.

MAJESTY vystupují po celém světě, veškerá pozornost věnovaná detailům je bezkonkurenční a vytvářejí něco, co lze označit za nejbližší ztvárnění ikonického zvuku skupiny Queen.

Majesty tvoří čtyři nejlepší britští muzikanti a interpreti. Ve složení bicí, baskytara, kytara, klavír a úžasné čtyřhlasé harmonie tito chlapci studovali kapelu Queen po celá léta, aby vytvořili neuvěřitelně věrnou reprodukci jejich ikonického zvuku.

Rob Lea (Freddy Mercury) byl v roce 2022 vítězem Freddyho britské televizní show STARSTRUCK a získal si velkou pozornost po celém světě. "Když zavřu oči, opravdu slyším Freddyho. Velmi to na mě zapůsobilo. Výborně!" – Řekl Adam Lambert. "Vypadáš jako Freddy, zníš jako Freddy... a umíš zazpívat i ty vysoké tóny!" řekl Jason Manford.

V programu koncertu:

“We will rock you”

”Crazy thing called love”

“We are the champions”

“Another one bites the dust”

“Don’t stop me now”

“Somebody to love”

“Bohemian Rhapsody” and others

Máte jedinečnou příležitost poslechnout si nejlepší hity hudební skupiny QUEEN !

Promo video https://www.youtube.com/watch?v=YSuiNe0wvN0