THE SCANDAL SHOW 2024

THE SCANDAL SHOW

Zažijte večer plný vášně, kde tanec, herectví a umělecká smyslnost splynou v neopakovatelný zážitek! Už brzy se na scéně představí nejvyžadovanější akce pro dámy, a to velkolepá THE SCANDAL SHOW! Tato show vás zavede do světa, kde se pánský striptýz stává uměním, při které se budete unášet charismatem, šarmem a talentem účinkujícím po dobu celého večera. Za výjimečným večerem stojí srdce agentury Scandal Agency, která dbá na každý detail pro štěstí každé ženy. Úchvatnou choreografii a režii představení vytvořil nadaný Mark Topol z Mallorky, jeho umění zazáří i na pódiu v roli účinkujícího.

Přijďte v nejlepších outfitech a připravte se na večer plný sexapealu, kde se vášnivý tanec a hluboká mužská krása utkají v neopakovatelném divadelním představení. Z výšky pódia vám zablýsknou půvabná mužská těla, která jsou jen a jen vaše!

Celým večerem vás bude provázet energický moderátor Peter Obert, který dodá této akci ještě více chtíče. Bez ohledu na váš partnerský status – zda jste zadané, vdané, rozvedené, svobodné nebo právě před velkým dnem D, THE SCANDAL SHOW je stvořená pro všechny, kdo milují spojení mužské krásy, pohybu a umění.

Tato příležitost je pro vás, abyste "vypustily páru" a zažili nezapomenutelný večer plný zábavy a vášně.

Ať se stane tato noc vaší nocí!

VSTUPENKY:

● VIP Exclusive

1. řada pod pódiem / přednostní VIP vstup / láhev prosecca / nejlepší výhled / nejvyšší možnost kontaktu s účinkujícími a vytažení na pódium / SCANDAL taška s dárky / catering / přístup do VIP instagramové skupiny

● VIP

vyhrazené VIP sezení ve 2. až 5. řadě pod pódiem / přednostní VIP vstup / welcome drink / nejlepší výhled / nejvyšší možnost kontaktu s účinkujícími / SCANDAL taška s dárky

● STANDARD

pohodlné kino sezení ve střední a zadní části hlediště / dobrý výhled na pódium

● BASIC

pohodlné kino sezení v zadní části hlediště

Na co se můžete těšit:

CELOVEČERNÍ SHOW, PŘI KTERÉ ODHALÍME ZÁVOJ ŽENSKÉ FANTAZIE

Majestátní mužská těla

Moderátor Peter Obert

Soutěže a zábavný program

Tombola o množství zajímavých cen

Okouzlující hostessi "nahoře bez", kteří se Vám budou věnovat

Možnost focení s účinkujícími a s okamžitým vytištěním fotek na místě

After party i s účinkujícími

Nepromeškejte koupi vstupenek na tento nezapomenutelný, dechberoucí zážitek, na který budete s úsměvem vzpomínat ještě dávno po jeho skončení.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NE