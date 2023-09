THE MUSIC OF THE WALL - IN CONCERT

THE MUSIC OF THE WALL - LIVE IN CONCERT

Pocta největší rockové opeře všech dob s hudebníky z původních turné Pink Floyd a Rogera Waterse a kapelou

"Run like hell" (běžte jako o život), abyste získali vstupenky na oslavu nejlegendárnějšího koncertního turné v rockové historii.

"The Wall" je jedním z nejikoničtějších rockových alb vůbec. Pink Floyd jej odehráli jako celek v letech 1980/81, Roger Waters v roce 1990 u Berlínské zdi na hranici mezi východním a západním Německem. Vystoupení přilákalo největší platící koncertní publikum v historii. V letech 2010-2013 absolvoval Roger Waters s "The Wall" turné, které bylo v té době komerčně nejúspěšnějším tour sólového umělce.

Kromě ikonické hudby z alba The Wall zazní i další písně Pink Floyd jako Whish You Were Here a When The Tigers Broke Free z alba The Final Cut. Publikum se může těšit na to, že původní písně z koncertů "The Wall" zahrají i někteří z muzikantů, kteří tuto hudbu nahráli s Pink Floyd či Rogerem Watersem.

Atmosféru koncertu podpoří úžasná světelná show a videoprojekce k poctě "největšího koncertního turné všech dob", pokud citujeme fanoušky Pink Floyd z původního turné.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku