THE MUSIC OF THE LORD OF THE RINGS & THE HOBBIT

THE MUSIC OF THE LORD OF THE RINGS, THE HOBIT & THE RINGS OF POWER

Hobiti přicházejí - s oscarovou hudbou Howarda Shorea, Annie Lennox, Enyi, Eda Sheerana a novou amazonskou sérií "The Rings of Power" a hvězdným filmovým hostem!

Užijte si hudbu Howarda Shorea, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů filmové hudby, Eda Sheerana, Annie Lennox a Enyi, v podání The Orchestra and Choir of The Shire. Fantastický svět hobitů a elfů J.R.R. Tolkiena přichází v podání symfonického orchestru, sboru a skvělých sólistů.

V dvouhodinovém představení zazní jedinečná hudba z partitur, které sahají od hrozivých zvuků Mordoru a ječivých útoků černých jezdců až po nádherné lyrické melodie elfů. Touto nezapomenutelnou událostí provede diváky hvězdný host z původního filmového obsazení.

Pán prstenů, Hobit a Prsteny moci LIVE IN CONCERT!

Další info:

sleva 200 Kč pro děti, které nedosáhly věku 10 let, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku