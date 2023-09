THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER - Čarodějnice, hůlky a čarodějové

Nejlepší písně a hudba z filmů o Harry Potterovi přicházejí do vašeho města v podání Magical Symphonic & Philharmonic Film Orchestra a navíc se speciálním filmovým hostem!

V jednom z nejúspěšnějších scénických projektů návštěvníci zažijí nejvýznamnější hudební momenty Harryho Pottera. Program zahrnuje filmové soundtracky pětinásobného držitele Oscara Johna Williamse a dále autorů Patricka Doyla, Nicolase Hoopera a držitele Oscara Alexandra Desplata a to nejlepší z hudby "Harry Potter a prokleté dítě". K nezapomenutelným zážitkům bude patřit návštěva a humor oblíbené hvězdy ze světa Harryho Pottera.

Budete okouzleni pokročilou světelnou a laserovou technologií a jedinečným zvukovým rozměrem, ukvůli němuž vám zaručeně naskočí husí kůže – to vše je připraveno, aby srdce všech fanoušků Harryho Pottera tlouklo o něco rychleji!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku