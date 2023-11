Přestože se legendární kapela Pink Floyd dávno rozpadla, její písně jsou nesmrtelné. Známé rockové pecky rozezní své tóny v Brněnskem Sono Centru v květnu 2024.

The Machine performs Pink Floyd byla založena v 1988 roce a jsou jednička ve Spojených státech. Toto hudební kvarteto z New Yorku, které přes třicet let hraje celosvětově známé písně jedné z neprodávanějších kapel v historii, má rozsáhlý repertoár, nechybí ani hraní na přání fanoušků a navíc jejich unikátní zvuk je stejný jako originál Pink Floyd. Kapela má zkušenosti s hraním po celé severní Americe, Evropě i Asii, vystupovala na renomovaných hudebních festivalech jako Bonnaroo, Riverbend nebo Gathering of the Vibes.

V kapele působí zakládající člen Tahrah Cohen (bicí), dlouholetí spoluhráči Scott Chasolen (klávesy, zpěv) a Ryan Ball (kytara, zpěv) a nejnovější člen Chris DeAngelis (baskytara, zpěv). The Machine pokračuje v oslavě hudby Pink Floyd a uctění života Joea Pascarella, který v roce 1988 spolu s Tahrah kapelu založil.

Rock a vážná hudba

Spojení drsného rocku a jemné vážné hudby plné nejrůznějších hudebních nástrojů se stává v posledních letech velmi populární. Pomoc umělců ze symfonických orchestrů při svých koncertech využila například kapela Lucie, Mig 21 nebo dokonce i zpěvák Michal David a pokaždé s obrovským úspěchem u českých posluchačů.

Není Pink Floyd jako Pink Floyd

Původní londýnskou kapelu založenou v roce 1965 se snaží už léta napodobit mnoho nadšenců po celém světě. I u nás existují podobné skupiny. The Machine jsou ale jedineční i v očích ostatních celosvětově uznávaných umělců.

„Hrají zvuk a hity Pink Floyd s mrazivou přesností a hrají sakra dlouho,“ řekl o The Machine Matt Diehl z Rolling Stone a editor z newyorského hudebního magazínu Spin Matthew Webber napsal: „The Machine nevypadají jako Pink Floyd, ale na tom nezáleží – znějí přesně jako Pink Floyd, a to se počítá.“

The Machine slibují ještě lepší vizuální a multimediální show okořeněnou právě o české hudebníky a složí tak poctu nejen českým fanouškům, ale také loni zesnulému zakladateli kapely Joemu Pscarellovi.