Vstup umožněn 18:00





Milovaní folkrockeři The Lumineers se vrací s plánem okouzlit O2 arenu



Zažít americkou kapelu The Lumineers naživo je vždycky svátek – silné melodie, srdečný projev a imponující historie, která zahrnuje nominace na Grammy, vystoupení v Bílém domě, song pro filmovou sérii Hunger Games i společné koncerty s U2 a Tomem Pettym. „Naživo jim to neskutečně šlape,“ psal magazín Headliner po minulém pražském koncertě. Tohle je hudba, kterou si můžete pustit na párty u vody, anebo při romantických svíčkách v tichu domova.



The Lumineers teď přivítáme na jejich historicky největším českém koncertě – do pražské O2 areny přijedou 24. dubna 2025, večer zahájí písničkář Michael Marcagi. Vstupenky (1490–1790 korun) budou k dostání od 4. října 2024 na webu Ticketportal. Už o den dříve se k nim po jednoduché registraci na webu pořadatele dostane členstvo Fource Friends.



Od průlomu s debutovým albem, jemuž vévodil singl Ho Hey, uplynulo dvanáct let. Z kapely, která hrávala v malých klubech, se mezitím stal globální fenomén, jehož poslední turné navštívilo v téměř třiceti zemích napříč šesti kontinenty více než milion diváků. Co je na jejich koncertech tak kouzelné, nyní dokazuje album Live from Wrigley Field, na němž Lumineers potvrzují, že naživo dokáží svým už tak magickým skladbám dodat ještě další rozměr. A nemalý podíl na tom má publikum, které dokáží jako nikdo jiný vtáhnout do hry.



Brzy to bude dvacet let, co Wesley Schultz a Jeremiah Fraites založili The Lumineers v domovském Coloradu. Od té doby vydali čtyři řadové desky, jejich singly sbírají na streamingových platformách miliardová čísla a ke spolupráci si je pozvala taková jména jako zpěvačka P!nk anebo britský písničkář James Bay. „Před více než dvaceti lety jsem viděl koncert Bruce Springsteena na stadionu v New Jersey,“ vzpomíná Wesley na jeden ze svých nejsilnějších koncertních zážitků. „Seděl jsem na ochoze v předposlední řadě a stejně se cítil, jako bych byl u něj v obýváku.“ A přesně takový pocit dokáží navodit i Lumineers, kteří se teď vrátí s největšími hity a určitě i novou hudbou.



Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Součástí ceny je příspěvek na podporu organizací Sound Future a Roots & Shoots, které se věnují výzvám spojeným s klimatickou změnou i životním prostředním obecně.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P