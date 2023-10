The greatest love of all, Whitney Houston Tribute, Belinda Davids

Whitney Houston Tribute "The Greatest Love of All" - Pop star Belinda Davids po dvou vyprodanych show v Praze přidává další koncert v Brně!

V sobotu 16.3.2024 v brněnském BOBYHALL rozezní dlouho očekávaná show "The Greatest Love of All”, jenž vzdává hold světové hudební star Whitney Houston s popovou divou Belindou Davids v hlavní roli. Pro velký zájem se však přidává další představení v Brně. Na co se můžete na jaře těšit a proč by vás tato akce neměla minout?

O Whitney Houston se v poslední době mluví ve velkém. Není divu, tato zpěvačka patří i po své smrti k nejoceňovanějším hudebnicím na světě. Kromě nového filmu v kinech se do Čech dostane velkolepá show, Tribute Whitney Houston s Belindou Davids v hlavní roli, která si našla fanoušky po celém světě. Dvouhodinové hudební představení The Greatest Love of All vás naplní radostí a nostalgií už jenom kvůli hitům jako jsou například: „I Will Always Love You“, „I Wanna Dance With Somebody“, How Will I Know’, ‘One Moment in Time’, ‘I Have Nothing’, ‘Run to You’, ‘Didn’t We Almost Have It All’, ‘Greatest Love of All’, ‘I’m Every Woman’, ‘Queen of the Night’, ‘Exhale (Shoop Shoop)’, ‘Million Dollar Bill’ a další.

Show The Greatest Love of All již ohromila publikum téměř po celém světě a nadále shromažďuje skvělé recenze. Nenechte si proto ujít příležitost zažít tohle velkolepé hudební tělěso na vlastní kůži. S živou kapelou, doprovodnými zpěváky a tanečníky a navíc s nejmodernějšími technologiemi zvuku, osvětlení a efekty, to je nádherně zpracovaná pocta jedné z nejlepších zpěvaček všech dob, na které nemůžete chybět.