THE GENTLEMEN SLOVAKIA - HRIEŠNY TANEC

Najlepšiá tanečná megashow pre ženy na Slovensku uvádza svoju exkluzívnu jesennú tour 2024 v štýle filmu Hriešny tanec.

Pódium so 7 najhorúcejšími mužmi z celého Slovenska je pripravené na noc čistej mágie, keď vás oslnia svojimi očarujúcimi piesňami, tanečnými číslami, fascinujúcimi pohybmi a vzrušujúcim divadlom.

Bude to nezabudnuteľná noc, ktorá vo vás zanechá magický pocit, ktorý bude pretrvávať ešte dlho po skončení predstavenia. Pripravte si svoje kalendáre a poznačte si svoj dátum.

Pripravte sa na to, že budete uchvátení kúzlom THE GENTLEMEN vo vašom meste!

THE GENTLEMEN Slovakia je svetoznáma mužská tanečná skupina plná profesionálnych modelov a tanečníkov, ktorí sú trojnásobnými majstrami Európy v pánskom striptíze. Svoju elektrizujúcu show už predstavili v dvadsiatich krajinách a teraz prichádzajú aj k nám, aby vás ohúrili svojimi výkonmi, eleganciou a charizmou!

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

sedadla bez místenek / slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

