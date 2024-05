THE DARK SIDE OF THE MOON in concert

Nejprodávanější album Pink Floyd naživo s původními členy kapely!

Velký koncert v oblacích, Peníze, My a oni, Čas - ponořte se do nadčasové zvukové krajiny, která přetvořila krajinu rockové hudby. Od podmanivých melodií až po hluboké texty - zažijte opus magnum Pink Floyd jako nikdy předtím.

Vydejte se na cestu do nitra rockového fenoménu, který stále uchvacuje publikum po celém světě. Zajistěte si vstupenky již nyní!

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets - a nebo můžete využít prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P umožňují současný vstup dvou návštěvníků, tzn. držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jakodoprovod, nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku