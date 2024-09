THE CREAM OF CLAPTON BAND, nejslavnější CLAPTON Tribute kapela zahraje v březnu 2025 poprvé na dvou koncertech v ČR! V PRAZE a OSTRAVĚ!

THE CREAM OF CLAPTON BAND – 24 nights revisited show

4.3. 2025 – PRAHA, Hybernia

5.3. 2025 – OSTRAVA, Gong

Hudební skupina THE CREAM OF CLAPTON BAND se ve světě pevně etablovala jako 'New Gen,' oslavující hudební odkaz legendárního hudebníka! Navíc je naprosto unikátní v tom, že v sobě spojuje jeho rodinu, přátele, spoluhráče i hudebníky, aby společně vystupovali na jednom pódiu!

Během dvou nocí v březnu 2025, 4. a 5. března přesně, představí skupina THE CREAM OF CLAPTON BAND „24 Nights Revisited“ v PRAZE, v Hybernii a den poté i v OSTRAVĚ, v aule Gong. Vzdají tak hold rekordním koncertům v roce 1991 v Royal Albert Hall. K zakládajícím členům Willu Johnsovi (Claptonův synovec) a Noahu Eastovi (syn Nathana Easta a baskytarista Erica Claptona) se přidají velmi speciální hosté - basový virtuóz Nathan East a jeden z nejdiskutovanějších bubeníků současnosti z Německa, Anika Nilles.

Asi není třeba více vysvětlovat, že když se naskytne příležitost, tak dlouholetý podporovatel a obhájce této kapely, Nathan East, si naplno užívá nejen hraní se svým 23letým synem, ale i se stále se měnícím seznamem těch nejlepších muzikantů, kteří jsou vždy všichni poctěni a nadšeni, že byli pozváni jako hosté k vystoupení s touto kapelou.

Jeden z nejnahrávanějších baskytaristů všech dob, Eastovi, bylo 16 let, když se ocitl na turné s Barrym Whitem. Když zazvonil telefon příště, byl na lince Quincy Jones. Hovory přicházely a během posledních čtyř desetiletí East nahrával a vystupoval s tak legendárními umělci, jako jsou Phil Collins, George Harrison, Michael Jackson, Toto, Whitney Houston, Beyoncé, Barbra Streisand či Stevie Wonder.

Je zakládajícím členem současné jazzové skupiny Fourplay a od roku 1984 je jedním z nejoblíbenějších baskytaristů Erica Claptona.

Německý bubenický fenomén, Anika Nilles se od svého vstupu na hudební scénu před 10 lety rychle stala jednou z nejdiskutovanějších muzikantů v oboru. Měla tu čest a privilegium být požádána zesnulým velkým Jeffem Beckem, aby se v roce 2022 připojila k jeho kapele. Anika získala několik ocenění, je plodnou pedagožkou a YouTube fenoménem, kde se může pochlubit více než 23 miliony zhlédnutí. Skládá hudbu pro svou vlastní kapelu Nevell, která spojuje městský jazz, moderní funk a progresivní rock, aby předvedla muzikálnost a virtuozitu vždy všech zúčastněných.

THE CREAM OF CLAPTON BAND je jedinečným projekem, který si nadále buduje svou reputaci díky skutečně originálnímu zvuku, hudebnímu aranžmá i elektrizujícímu, živému koncertnímu zážitku, který poskytují.

Vzhledem k úspěšné reedici koncertů v Royal Albert Hall v roce 2023, nazvané 'The Definitive 24-Nights' a silně ovlivněné původní čtveřicí Eric Clapton, Nathan East, Greg Phillinganes a buď Steve Ferrone nebo Phil Collins na bicí, věří tato nová generace hudebníků, že je právě teď ideální čas oslavit toto historické a tolik populární období mimořádné kariéry tohoto výjimečného umělce.

„Samozřejmě, že hrajeme klasiky jako Cocaine, Sunshine of Your Love, Badge a Layla,“ říká Will Johns. „Ale existuje mnoho skvělých písní, které již nějakou dobu nezazněly ze zlatých a platinových prodejních alb Behind the Sun, August a Journeyman, jako jsou Bad Love, Tearing Us Apart, Holy Mother a Run, které všechny vedly k Ericův rekordní 24denní pobyt v Royal Albert Hall.“

Johns je synovcem britské ikony Pattie („Layla“) Boyd a svého „strýčka Erika“ poznal jako chlapec, což zahrnovalo seznámení s jeho dvěma celoživotními láskami: rybařením a kytarou. Jeho otcem je zesnulý skvělý Andy Johns, legendární hudební producent kapel jako Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jimi Hendrix a Van Halen.

23letý Noah East hrál na klavír od čtyř let a poslouchal, jak jeho otec hraje s Claptonem. „Naším cílem je naplnit toto neuvěřitelné množství práce a, jak jsme požehnáni, s podporou nejen Erica a mého otce, ale mnoha členů Ericovy kapely v minulosti i současnosti, máme důvěru v interpretaci těchto písní. naší vlastní cestou, která je tak vzrušující. Tolik skvělých muzikantů by rádo hrálo tyto legendární písně, takže jsme se rozhodli zvát ‚speciální hosty‘ tak často, jak jen to půjde. Takže na naše úplně první vystoupení v České republice přijede můj otec a máme mimořádnou Aniku Nilles, která hraje na bicí. Bude to úžasné!"

Bude to úžasné! 4. a 5. března 2025 zažijete v PRAZE i v OSTRAVĚ zcela originální, nevšední a maximálně intenzivní, jedinečný hudební zážitek! Nenechte si to ujít!