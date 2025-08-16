The City of Prague Philharmonic Orchestra hraje VANGELIS

Vstup umožněn 18:00
Jako host vystoupí Daniel Hůlka
Nezapomenutelný večer filmové hudby, silných emocí a dechberoucí velkoplošné projekce!
Legendární hudba řeckého skladatele Vangelise, která dobyla světová kina i srdce milionů diváků, zazní v rámci mimořádného koncertu Vangelis Original Concert 1492 v pražském O2 universu.
Těšit se můžete na ikonické melodie z filmů jako 1492: Dobytí ráje, Blade Runner, Ohnivé vozy, Alexander, Bounty nebo Hořký měsíc.
Celý večer doprovodí velkolepé projekce, které umocní emotivní sílu Vangelisovy hudby a nabídnou jedinečný vizuální zážitek. Na pódiu vystoupí špičkový The City of Prague Philharmonic Orchestra pod vedením britského dirigenta Petea Harrisona, který má bohaté zkušenosti s filmovou hudbou.
Speciálním hostem bude charismatický zpěvák Daniel Hůlka, jehož interpretace legendární skladby „Dobytí ráje“ slibuje silný emocionální vrchol večera.
Přijďte si vychutnat mistrovské dílo jednoho z nejvlivnějších skladatelů filmové hudby 20. století - Vangelise.
Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.
Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.
Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.