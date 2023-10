THE BEST EPIC FILM MUSIC & MUSIC OF GAME OF THRONES

Hvězdy filmové hudby opět v Praze! Tentokrát s představením Hra o trůny.

Czech Symphony Live Orchestra je zpět! Diváci se tentokrát přenesou za draky a starověkými válkami, a to při ztvárnění repertoáru slavného televizního seriálu Game of Thrones - Hra o trůny, a nejlepší hudby z epického kina. Ožijí tak melodie z filmu Gladiator, Batman Dark Knight, Alexandr, Interstellar nebo Inception. Představení nadchne dospělé i děti. Koncert je ve spolupráci se znovuobnoveným Pražským orchestrem (ve složení úžasných hudebníků, kteří působí v České filharmonii, v Národním divadle a v mnoha dalších), který často působí i na zahraničních scénách.

Slavné filmové melodie budou doprovázeny projekcemi na velkém plátně. Orchestr, jenž Czech Symphony Live Orchestra odehraje, působí ve svém složení již od devadesátých let minulého století a slavil řadu úspěchů v Mnichově, Linzu, Zurichu, Americe, Jižní Korei a Číně.

Nezapomenutelný zážitek, který vás čeká, se vepíše do vašich srdcí. The Best Epic Film Music koncert ocení jak milovníci hudby, tak fanoušci zmíněných filmů.