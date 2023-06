THE BEATLES NIGHT 3 - TheBackwards

Zveme Vás na jedinečnou show s nesmrtelnou hudbou The Beatles! Fenomenální slovenská formace TheBackwards zavítá po 10 letech na zámek Chyše, aby zde odehrála koncert, který je zcela věrným provedením vystoupení legendárních Brouků z Liverpoolu, a to včetně identických nástrojů a kostýmů.

Přijďte si vychutnat The Beatles v podání dvojnásobných vítězů interpretační soutěže New York Beatlefest v letech 1998 a 2003…

Již 21. července na zámku Chyše!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

děti do 100 cm výšky vstup zdarma bez vstupenky a bez nároku na vlastní sedadlo / sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO