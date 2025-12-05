iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Show

TECHTLE MECHTLE - VÁNOČNÍ SHOW

Divadlo Broadway Na Příkopě 988/31, Praha 1 (mapa)

Pátek 5. 12. 2025 Začátek akce v 17:00

PŘEDNOSTNÍ PRODEJ UKONČEN Přednostní prodej již skončil, ale vstupenky jsou stále k dispozici ve veřejném prodeji.

TECHTLE MECHTLE - VÁNOČNÍ SHOW
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle přiváží novou VÁNOČNÍ SHOW!

Vánoční atmosféra, známé vánoční melodie a tematické scénky, to je nová show travesti revue Techtle Mechtle, která je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin, Saša a Nikolas se svou taneční posádkou Jarkem, Sayem, Štěpánem a Danem to pořádně rozbalí a naladí tak diváky na nadcházející Vánoce.
Show, která se těší zájmu v kulturních domech a divadlech po celé České republice přijíždí i k nám. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu na jedinečné vánoční představení, které je ve většině měst dlouho dopředu vyprodané.
Více na Facebooku: techtle mechtle revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Další info:
Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDE

Kde se koná akce?

Divadlo Broadway, Na Příkopě 988/31, Praha 1

1

  • Co je iDNES Premium?

    Jediné předplatné díky kterému získáte přístup k prémiovému obsahu 3 zpravodajských webů iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. A navíc exkluzivní výhody u našich partnerů.

  • Jak mohu uhradit platbu za předplatné?

    Předplatné můžete uhradit platební kartou či online bankovním převodem.

  • Jak se mohu účastnit předprodeje vstupenek?

    Stačí kliknout na tlačítko v článku o přednostním prodeji. Otevře se Vám okno u partnera Ticketportal a můžete automaticky v přednostním prodeji nakupovat. Po výběru místa se Vaše lístky objeví v košíku. Zde už si vybíráte způsob doručení vstupenky a zaplacení. Digitální vstupenka Vám dorazí na e-mailovou adresu, kterou používáte pro svůj iDNES účet. V případě jakýchkoli problémů s nákupem napište na help@ticketportal.cz.

  • Když si hlídám koncert přes Hlídací kočku, za jak dlouho dostanu vědět o přednostním nákupu?

    Pokud si hlídáte konkrétní přednostní nákup, dostanete vědět zhruba do 10 minut před startem prodeje. Pokud si hlídáte interpreta nebo kapelu, o přednostním nákupu se dozvíte hnedka s jeho oznámením a pak i s prodejem.

  • Jak se stát členem?

    Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet, pokračujte jeho vytvořením a aktivací služby ZDE. Pokud už iDNES účet máte, stačí se přihlásit do svého profilu. Tam už na vás bude čekat možnost aktivovat si iDNES Premium. Přihlásit se.

  • Kolik stojí předplatné iDNES Premium?

    Nabízíme 3 tarify. Měsíční, roční a dvouleté předplatné. Při zakoupení ročního tarifu získáte 2 měsíce zdarma. Při zakoupení dvouletého tarifu získáte 5 měsíců zdarma. Aktuální ceny najdete vždy v našem ceníku.

  • Co dělat, když mi v přednostním prodeji z jakéhokoli důvodu neprojde platba?

    V tom případě se již nedostanete do nákupu znovu přes zlaté tlačítko, protože systém bude hlásit, že jste vstupenky již nakoupili. Jděte ale na www.ticketportal.cz. Tam budete přihlášení pod stejným e-mailem, do kterým máte účet na iDNES Premium. Dále na stránce otevřete Můj účet a dále Moje objednávky. Nedokončený nákup vstupenek uvidíte zde a můžete platbu úspěšně dokončit.

  • Kde si stáhnu e-vstupenky, když už je to dlouho od nákupu?

    Přihlaste se na www.ticketportal.cz pomocí stejného e-mailu, který používáte na iDNES Premium (pokud nemáte heslo, nechte si ho na ten e-mail vygenerovat). Po přihlášení jděte do Můj účet a dále Moje objednávky. Svůj nákup zde najdete a můžete si stáhnout e-vstupenky.

